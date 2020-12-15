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11–12 лютого на Волині знову вируватиме негода

11–12 лютого на Волині знову вируватиме негода
У зв'язку з переміщенням активного циклону з Балкан 11-12 лютого на Волині очікується ускладнення погодних умов.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Зокрема, синоптики попереджають про значний сніг, хуртовини з погіршенням видимості до 500-1000 м, посилення північно-західного вітру до 15-20 м/с.

На дорогах – ожеледиця, снігові замети.

Збільшення висоти снігового покриву прогнозують на 8-15 см.

На 13-14 лютого передбачають поступове припинення опадів, зниження температури повітря вночі до 13-18º морозу, вдень до 5-10º морозу.

«Такі погодні умови можуть ускладнювати рух транспорту, порушувати роботу галузей енергетики, зв'язку, комунального господарства. (Рівень небезпечності І-жовтий)», - інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

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Теги: негода, Волинь, синоптики, прогноз, ускладнення, варте уваги
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