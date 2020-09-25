Через негоду понад 130 шкіл на Волині перевели на дистанційне навчання

На Волині школярі, які доїжджають до навчальних закладів транспортом із сусідніх населених пунктів перевели на дистанційне навчання у зв’язку із погіршенням погодних умов.Про це стало відомо із позачергового засідання комісії із техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні, 9 лютого, - інформують у Волинській ОДА.Зокрема, як доповіла заступниця начальника управління освіти і науки облдержадміністраціїстаном на 10:00 9 лютого, у 131 закладі загальної середньої освіти області навчання проходить у дистанційному форматі. Це складає 26% від усіх шкіл Волині, а також задля безпеки 26% із загального парку шкільних автобусів не вийшли у рейси.«Унаслідок зимової негоди, наразі ми маємо 9 територіальних громад Волині, які практично 100% своїх закладів перевели на дистанційне навчання, а також 6 громад, 50% шкіл яких переведено у дистанційну роботу. У випадках, коли школи розташовані в селі і 80% учнів – це місцеві мешканці, та не потребують підвезення, то рішеннями педагогічних рад вони відвідують уроки у звичному порядку. Діти, які доїжджають до освітніх закладів транспортом, переведенні в дистанційний режим навчання», – розповіла під час наради про ситуацію із роботою навчальних закладів Волині Тетяна Соломіна.Окрім того, визначели порядок, у якому класні керівники контролюють місцеперебування дітей у цей період снігопадів.«Враховуючи те, що снігопади будуть лише посилюватися та очікується, що в четвер буде пік негоди, рекомендуємо перевести на дистанційне навчання до понеділка, 15 лютого 2021 року, учнів, які потребують перевезення до шкіл. А педагогічні ради на місцях впроваджуватимуть дистанційні заняття у освітніх закладах за потреби», – повідомив заступник голови ОДА Ігор Чуліпа.