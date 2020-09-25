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Через негоду понад 130 шкіл на Волині перевели на дистанційне навчання

Через негоду понад 130 шкіл на Волині перевели на дистанційне навчання
На Волині школярі, які доїжджають до навчальних закладів транспортом із сусідніх населених пунктів перевели на дистанційне навчання у зв’язку із погіршенням погодних умов.

Про це стало відомо із позачергового засідання комісії із техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні, 9 лютого, - інформують у Волинській ОДА.

Зокрема, як доповіла заступниця начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Тетяна Соломіна станом на 10:00 9 лютого, у 131 закладі загальної середньої освіти області навчання проходить у дистанційному форматі. Це складає 26% від усіх шкіл Волині, а також задля безпеки 26% із загального парку шкільних автобусів не вийшли у рейси.

«Унаслідок зимової негоди, наразі ми маємо 9 територіальних громад Волині, які практично 100% своїх закладів перевели на дистанційне навчання, а також 6 громад, 50% шкіл яких переведено у дистанційну роботу. У випадках, коли школи розташовані в селі і 80% учнів – це місцеві мешканці, та не потребують підвезення, то рішеннями педагогічних рад вони відвідують уроки у звичному порядку. Діти, які доїжджають до освітніх закладів транспортом, переведенні в дистанційний режим навчання», – розповіла під час наради про ситуацію із роботою навчальних закладів Волині Тетяна Соломіна.

Окрім того, визначели порядок, у якому класні керівники контролюють місцеперебування дітей у цей період снігопадів.

«Враховуючи те, що снігопади будуть лише посилюватися та очікується, що в четвер буде пік негоди, рекомендуємо перевести на дистанційне навчання до понеділка, 15 лютого 2021 року, учнів, які потребують перевезення до шкіл. А педагогічні ради на місцях впроваджуватимуть дистанційні заняття у освітніх закладах за потреби», – повідомив заступник голови ОДА Ігор Чуліпа.

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Теги: діти, школи, дистанційне навчання, Волинь, негода
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