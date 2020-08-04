У місті на Волині злодій напав на пенсіонерку та пограбував її





Про це



Жінка зняла гроші в банкоматі і зайшла в магазин на вулиці Сірка, 5. Потім пішла на вулицю Мічуріна, далі повернула на Івана Франка, де на неї позаду напав невідомий і вирвав сумочку. В якій знаходилось 1 500 гривень та мобільний телефон.



Поліція розшукує можливих свідків події, якщо ви щось бачили, прохання повідомити на 102 або за телефоном: 0 96 687 25 25



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8-го лютого близько 18:45 у Нововолинську на вулиці Івана Франка пограбували 64-річну жінку, невідомий вирвав у неї сумку та втік. Поліція розшукує можливих свідків.Про це БУГу повідомили в поліції Нововолинська.Жінка зняла гроші в банкоматі і зайшла в магазин на вулиці Сірка, 5. Потім пішла на вулицю Мічуріна, далі повернула на Івана Франка, де на неї позаду напав невідомий і вирвав сумочку. В якій знаходилось 1 500 гривень та мобільний телефон.Поліція розшукує можливих свідків події, якщо ви щось бачили, прохання повідомити на 102 або за телефоном:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію