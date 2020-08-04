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У місті на Волині злодій напав на пенсіонерку та пограбував її

У місті на Волині злодій напав на пенсіонерку та пограбував її
8-го лютого близько 18:45 у Нововолинську на вулиці Івана Франка пограбували 64-річну жінку, невідомий вирвав у неї сумку та втік. Поліція розшукує можливих свідків.

Про це БУГу повідомили в поліції Нововолинська.

Жінка зняла гроші в банкоматі і зайшла в магазин на вулиці Сірка, 5. Потім пішла на вулицю Мічуріна, далі повернула на Івана Франка, де на неї позаду напав невідомий і вирвав сумочку. В якій знаходилось 1 500 гривень та мобільний телефон.

Поліція розшукує можливих свідків події, якщо ви щось бачили, прохання повідомити на 102 або за телефоном: 0 96 687 25 25

Фото - ілюстративне

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Теги: Нововолинськ, пограбування, розшук свідків
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