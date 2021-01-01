У Луцьку вдалось уникнути транспортного колапсу, – начальник профільного управління









В маршрутках і тролейбусах поменшало пільговиків

Зранку на маршрути мали б вирушити 160 автобусів, каже начальник міського управління транспорту Володимир Степанов. 33 з них - замерзли і не завелися. З його слів транспортного колапсу у місті, попри брак транспорту, вдалося уникнути через зменшення пасажиропотоку.



З початком сильного снігопаду пасажиропотік в обласному центрі зменшився в середньому на 20 тисяч і становив близько 70 тисяч пасажирів за день. Володимир Степанов пояснює: це через пільгові категорії, які нині стали менше користуватися громадським транспортом.



Причиною відсутності окремих маршрутних таксі, каже посадовець, стало те, що водії, знаючи про негоду, не забезпечили розчищення проїзної частини з місць стоянок та не могли дістатися на свої маршрути.



Проблеми із доїздом були в районі Вересневого, каже Степанов, де маршрутки не могли доїхати до кінцевої, у селах Забороль, Шепель, Сьомаки. Також, із його слів, були питання по приміських маршрутах громадського транспорту. Зараз ці дороги розчищені, каже головний транспортник міста.



Щодо електротранспорту, то всі заплановані 40 тролейбусів вийшли в рейси. Зі слів Володимира Степанова, проблем із доїздом електричного транспорту в місті сьогодні не було.



Водійка тролейбуса Марія Федорчук курсувала Луцьком із 6-ої ранку. Каже: транспорт стояв у сніговому заметі. Каже: транспорт, яким кермує, занесло, і



Таксисти відмовляються від замовлень за межі міста

Служби таксі через неприбраний сніг на дорогах другий день не можуть обслуговувати всі райони та вулиці Луцька, каже таксист Роман. За два дні на викликах його авто неодноразово застрягало в заметах.



Чоловік розповів: найгірше виїжджати за містом, у ближніх селах, а також у дворах.



"Колеги виручають, деколи говорять, що в певних районах неможливо проїхати. Це дуже виручає", – зазначив таксист.



Що кажуть лучани, які чекають на громадський транспорт

Лучани, котрі сьогодні чекали на транспорт, діставалися до пунктів призначення не без пригод. Лучанка Наталія через снігові замети запізнилася на роботу. Каже: стояла на зупинці 42 хвилини.



Жителька села Милуші Людмила на роботу добиралася попутним транспортом. Рейсові автобуси, говорить, за графіком не їздили. На зупинці жінка простояла годину, чекаючи на автобус.



На центральних вулицях Луцька громадського транспорту достатньо і їздить він за графіком. Житель міста Володимир Устяк розповів: автобус їздить через 12 хвилин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку 9 лютого у Луцьку на маршрути не вийшли 33 автобуси. Після обіду громадський транспорт в обласному центрі запрацював у повному обсязі. Всі заплановані тролейбусні рейси також відбулися. Суспільне зібрало інформацію, як в негоду працює громадський та приватний транспорт, поспілкувалося із водіями маршруток, тролейбусів та таксі.Зранку на маршрути мали б вирушити 160 автобусів, каже начальник міського управління транспорту. 33 з них - замерзли і не завелися. З його слів транспортного колапсу у місті, попри брак транспорту, вдалося уникнути через зменшення пасажиропотоку.З початком сильного снігопаду пасажиропотік в обласному центрі зменшився в середньому на 20 тисяч і становив близько 70 тисяч пасажирів за день. Володимир Степанов пояснює: це через пільгові категорії, які нині стали менше користуватися громадським транспортом.Причиною відсутності окремих маршрутних таксі, каже посадовець, стало те, що водії, знаючи про негоду, не забезпечили розчищення проїзної частини з місць стоянок та не могли дістатися на свої маршрути.Проблеми із доїздом були в районі Вересневого, каже Степанов, де маршрутки не могли доїхати до кінцевої, у селах Забороль, Шепель, Сьомаки. Також, із його слів, були питання по приміських маршрутах громадського транспорту. Зараз ці дороги розчищені, каже головний транспортник міста.Щодо електротранспорту, то всі заплановані 40 тролейбусів вийшли в рейси. Зі слів Володимира Степанова, проблем із доїздом електричного транспорту в місті сьогодні не було.Водійка тролейбусакурсувала Луцьком із 6-ої ранку. Каже: транспорт стояв у сніговому заметі. Каже: транспорт, яким кермує, занесло, і самостійно виїхати з кучугури снігу не вдалося . Водійка додала, що через дві години приїхали рятувальники та витягнули тролейбус.Служби таксі через неприбраний сніг на дорогах другий день не можуть обслуговувати всі райони та вулиці Луцька, каже таксист. За два дні на викликах його авто неодноразово застрягало в заметах.Чоловік розповів: найгірше виїжджати за містом, у ближніх селах, а також у дворах."Колеги виручають, деколи говорять, що в певних районах неможливо проїхати. Це дуже виручає", – зазначив таксист.Лучани, котрі сьогодні чекали на транспорт, діставалися до пунктів призначення не без пригод. Лучанкачерез снігові замети запізнилася на роботу. Каже: стояла на зупинці 42 хвилини.Жителька села Милушіна роботу добиралася попутним транспортом. Рейсові автобуси, говорить, за графіком не їздили. На зупинці жінка простояла годину, чекаючи на автобус.На центральних вулицях Луцька громадського транспорту достатньо і їздить він за графіком. Житель містарозповів: автобус їздить через 12 хвилин.

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