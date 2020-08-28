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Дівчина з Волині видурювала у людей гроші під приводом продажу побутової хімії

Дівчина з Волині видурювала у людей гроші під приводом продажу побутової хімії
На Волині поліція викрила серійну шахрайку.

Поліцейські встановили, що до вчинення шахрайських дій причетна 23-річна жителька Володимира-Волинського, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Дівчина під приводом продажу побутової хімії через соцмережу в Інтернеті отримувала гроші на картку у якості передоплати. Однак, ніякого товару потерпілі так і не отримали. Поліцейські уже встановили причетність жінки до вчинення понад 10-ти таких фактів. Від дій зловмисниці постраждали жителі різних регіонів України.

За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.




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Теги: шахрайка, гроші, дівчина, поліція, Волинь
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