Дівчина з Волині видурювала у людей гроші під приводом продажу побутової хімії

На Волині поліція викрила серійну шахрайку.Поліцейські встановили, що до вчинення шахрайських дій причетна 23-річна жителька Володимира-Волинського, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Дівчина під приводом продажу побутової хімії через соцмережу в Інтернеті отримувала гроші на картку у якості передоплати. Однак, ніякого товару потерпілі так і не отримали. Поліцейські уже встановили причетність жінки до вчинення понад 10-ти таких фактів. Від дій зловмисниці постраждали жителі різних регіонів України.За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.