Мріє стати відомим футболістом: у дитини загиблого волинського Героя – день народження

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.11 лютого відзначить 12-ий день народження. Його батько Зелінський Василь Аркадійович уже ніколи не зможе привітати його особисто, тому що востаннє він спілкувався з родиною 28 серпня 2014 року. Чоловік був військовослужбовцем 51-ої окремої механізованої бригади, розвідником. Василь загинув у полі в урочищі Червона Поляна під час виходу так званим «зеленим коридором» з м. Іловайськ 29 серпня 2014 року, його тіло упізнане по ДНК-експертизі та перепоховане 30 січня 2015 року у с. Липини неподалік Луцька.Іменинник Дмитро навчається вже у шостому класі. Попередні 4 класи він закінчив у рідному селі, де проживав з родиною до загибелі тата, а тепер гризе граніт науки у луцькій школі №23 – яку свого часу і закінчував Василь Аркадійович. Дімі до вподоби отримувати нові знання. Уже зараз має відзнаку про успішне закінчення комп’ютерної школи «Robo code». Юнак здібний до математики, та все ж найулюбленішим шкільним предметом для нього є трудове навчання.Хлопець захоплюється футболом. А раніше він займався хіп-хопом та брейк-дансом. Щодо свого майбутнього – то наразі хлопчина дуже хоче пов’язати зі спортом і мріє стати відомим футболістом. Юний патріот починає вникати у різні види спорту, як от про реслінг – і вже за кілька днів Дмитро знав усіх відомих учасників цього бойового шоу поіменно. Ще одним з нових захоплень дитини Героя є колекціонування декоративних ножів.Дружелюбний, здібний та ввічливий, привітний, усміхнений, відкритий та дуже щирий хлопець – такі хороші слова можна почути про Дмитра від його друзів та вчителів. А мама Алла додає: «Дмитро росте старанною, наполегливою та відповідальною дитиною. Цьогоріч поставив собі за мету придбати велотрек, тож для цього надихнув своїх кузенів для спільного колядування по селу – і згодом мрія здійснилася: він сам собі придбав омріяний кімнатний велотрек.Маючи добре і щире серце, хлопець дуже гостро відчуває чужий біль і не може залишитися осторонь чужої біди. Намагається завжди чимось допомогти у себе вдома чи в селі у бабці по господарству (прибирає у домі, складає дрова та годує худобу), поділитися з іншими тим, що має, у чому його завжди підтримує мама.Матуся Алла розповідає, що старається забезпечити сім’ю усім необхідним, а Дмитрик буде радий отримати будь-який подарунок-сюрприз і не проти листів та вітальних листівок (адресу волонтери надати у приват).Діма дуже любить і поважає матусю, сестричку та всіх своїх рідних, пишається своїм татком-Героєм, і з величезним задоволенням носить вишиванку та цінує українські традиції.Зробити сюрприз Дмитрику може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд.Інформація про батька хлопчика є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/9/zelinsky.htmДмитро Зелінський – 12 років (11.02.2009). Луцьк. Зріст: 155; Розмір взуття: 38.5168 7427 3262 9187 (Зелінська Алла Олександрівна, ПриватБанк).