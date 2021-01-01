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Мріє стати відомим футболістом: у дитини загиблого волинського Героя – день народження

Мріє стати відомим футболістом: у дитини загиблого волинського Героя – день народження
На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

11 лютого відзначить 12-ий день народження Дмитро Зелінський. Його батько Зелінський Василь Аркадійович уже ніколи не зможе привітати його особисто, тому що востаннє він спілкувався з родиною 28 серпня 2014 року. Чоловік був військовослужбовцем 51-ої окремої механізованої бригади, розвідником. Василь загинув у полі в урочищі Червона Поляна під час виходу так званим «зеленим коридором» з м. Іловайськ 29 серпня 2014 року, його тіло упізнане по ДНК-експертизі та перепоховане 30 січня 2015 року у с. Липини неподалік Луцька.

Іменинник Дмитро навчається вже у шостому класі. Попередні 4 класи він закінчив у рідному селі, де проживав з родиною до загибелі тата, а тепер гризе граніт науки у луцькій школі №23 – яку свого часу і закінчував Василь Аркадійович. Дімі до вподоби отримувати нові знання. Уже зараз має відзнаку про успішне закінчення комп’ютерної школи «Robo code». Юнак здібний до математики, та все ж найулюбленішим шкільним предметом для нього є трудове навчання.

Хлопець захоплюється футболом. А раніше він займався хіп-хопом та брейк-дансом. Щодо свого майбутнього – то наразі хлопчина дуже хоче пов’язати зі спортом і мріє стати відомим футболістом. Юний патріот починає вникати у різні види спорту, як от про реслінг – і вже за кілька днів Дмитро знав усіх відомих учасників цього бойового шоу поіменно. Ще одним з нових захоплень дитини Героя є колекціонування декоративних ножів.

Дружелюбний, здібний та ввічливий, привітний, усміхнений, відкритий та дуже щирий хлопець – такі хороші слова можна почути про Дмитра від його друзів та вчителів. А мама Алла додає: «Дмитро росте старанною, наполегливою та відповідальною дитиною. Цьогоріч поставив собі за мету придбати велотрек, тож для цього надихнув своїх кузенів для спільного колядування по селу – і згодом мрія здійснилася: він сам собі придбав омріяний кімнатний велотрек.

Маючи добре і щире серце, хлопець дуже гостро відчуває чужий біль і не може залишитися осторонь чужої біди. Намагається завжди чимось допомогти у себе вдома чи в селі у бабці по господарству (прибирає у домі, складає дрова та годує худобу), поділитися з іншими тим, що має, у чому його завжди підтримує мама.

Матуся Алла розповідає, що старається забезпечити сім’ю усім необхідним, а Дмитрик буде радий отримати будь-який подарунок-сюрприз і не проти листів та вітальних листівок (адресу волонтери надати у приват).

Діма дуже любить і поважає матусю, сестричку та всіх своїх рідних, пишається своїм татком-Героєм, і з величезним задоволенням носить вишиванку та цінує українські традиції.

Зробити сюрприз Дмитрику може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450. Інформація про батька хлопчика є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/9/zelinsky.htm

Інформація для благодійників: Дмитро Зелінський – 12 років (11.02.2009). Луцьк. Зріст: 155; Розмір взуття: 38.

Фінансово підтримати родину можна: 5168 7427 3262 9187 (Зелінська Алла Олександрівна, ПриватБанк).

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Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
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