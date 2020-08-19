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Хірург-священник з Волині Ростислав Валіхновський вестиме духовну ютуб-програму. ВІДЕО

Хірург-священник з Волині Ростислав Валіхновський вестиме духовну ютуб-програму. ВІДЕО
Відомий пластичний хірург з Волині, кандидат медичних наук, заслужений лікар України, член президії всеукраїнської асоціації пластичних реконструктивних естетичних хірургів Ростислав Валіхновський, який став священником, зніматиметься у духовній ютуб-передачі «Духовний імунітет».

Про це повідомляють на офіційних сторінках Української православної церкви.

В УПЦ запускають новий ютуб-проєкт «Духовний імунітет», де священник Ростислав Валіхновський розповідатиме вірянам про сутність такого явища, як «духовний імунітет», про способи його зміцнення, про основні «духовні віруси» сучасної епохи та про те, як з ними боротися.


Нагадаємо, у серпні 2020 року відомий хірург Ростислав Валіхновський прийняв священницький сан.

Програма стартувала 4 лютого і виходитиме щотижня на офіційних ресурсах УПЦ. У першому випуску циклу «Духовний імунітет» Ростислав Валіхновський розповів як провести діагностику нашого «духовного імунітету» та зазначуть, що у цьому допоможуть декілька хвилин повної тиші та аналіз думок за день.

«Будь-яка система імунного захисту організму вимагає якісного визначення, хто є ворогом, або зовнішнім інвайдером, і загрозою для систем захисту людського здоров'я. Якщо в мікробіології такими «ворогами» є бактерії, віруси, найпростіші, які викликають захворювання, патології, то у духовному сенсі інформаційні чинники, певні помисли і візуальні картини негативно впливають на людську душу. Нейрофізіологи вивчили це питання і відзначили, що в середньому протягом одного дня за нашими нейронними ланцюгами мандрують 70-80 тисяч думок», - сказав отець Ростислав. Також він поділився рекомендацією - у кінці кожного прожитого дня приносити Богові покаяння за недобрі думки, слова і вчинки.

Як зазначив лікар-священник, свій перший день, присвячений поліпшенню «духовного імунітету», потрібно провести усвідомлено, записувати основні думки.

«До кінця дня, Божою милістю, ви побачите, яка величезна хмара помислів нас оточує», - додав священник і порадив заміщати негативні думки добрими, вони «дійсно приносять нам зцілення і змінюють на краще».

Крім того, кожен день необхідно знаходити час побути у повній тиші наодинці з собою і сфокусуватися на своєму душевному стані.

Також уродженець Волині порадив протягом дня побути в тиші 15-20 хвилин, які ви можна використовувати для того, щоб ще більше сфокусуватися на внутрішньому стані. Ця тиша дійсно породжує велику радість, оскільки, коли ми мовчимо, ми можемо і побачити, і почути свої думки і зосередитися на головному.

«Бути тут і зараз» - є такий принцип, коли ми перебуваємо у цій Богом благословенній миті, не думаємо про минуле, тому що його вже немає, і не думаємо про майбутнє, так як воно ще не настало. Згідно зі Святим Євангелієм, потрібно жити безпосередньо у цьому дні, який нам подарував Господь, і саме йому приділяти основну увагу і в повній мірі виконувати, в міру наших людських сил, всі Господні заповіді», - зазначив лікар і священник Ростислав Валіхновський.


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Теги: УПЦ, релігія, Ростислав Валіхновський
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