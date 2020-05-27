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На Волині водій вантажівки звалював сніг просто на дорогу

На Волині водій вантажівки звалював сніг просто на дорогу
10 лютого виявили вантажний автомобіль, який звалював сніг на проїжджу частину та узбіччя автошляху Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне.

Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області у фейсбуці.

На вимогу представника дорожнього підприємства, яке здійснює експлуатаційне утримання цієї ділянки шляху, припинити такі протиправні дії водій не відреагував, мотивуючи свій вчинок тим, що це приватна територія.

Представники патрульної поліції, які за повідомленням дорожників оперативно прибули на місце події, склали протокол про адміністративне правопорушення та зобов’язали винних осіб негайно прибрати сніг з дороги.


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Теги: вантажівка, сніг, дорога
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