Мер Луцька просить змінити режим робочого дня 11 і 12 лютого через негоду
Сьогодні, 11:04
Лучан-власників приватного транспорту просять без необхідності не виїжджати у місто, щоб не утруднювати та не сповільнювати прибирання доріг міста спецтехнікою. А також через негоду підприємців просять скоротити робочий день сьогодні та завтра, 11-12 лютого.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук на сторінці у фейсбуці.
Мер зауважує, що на дорогах Луцька та прилеглих громад наразі працює 60 одиниць техніки. Для водіїв техніки організували гарячі обіди, які подаються в одноразовому посуді безпосередньо в кабіни для того, щоб була можливість безперервної роботи без перерви на обід.
"Звертаємося до підприємств та підприємців, які мають можливість скоротити робочий час для працівників, визначити закінчення робочого дня сьогодні о 16:00, а завтра встановити робочий день з 10:00 до 15:30. Це робиться для того, щоб максимально розділити в часі потоки автомобілів та кількість людей, які пересуваються громадським транспортом", - написав Ігор Поліщук.
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук на сторінці у фейсбуці.
Мер зауважує, що на дорогах Луцька та прилеглих громад наразі працює 60 одиниць техніки. Для водіїв техніки організували гарячі обіди, які подаються в одноразовому посуді безпосередньо в кабіни для того, щоб була можливість безперервної роботи без перерви на обід.
"Звертаємося до підприємств та підприємців, які мають можливість скоротити робочий час для працівників, визначити закінчення робочого дня сьогодні о 16:00, а завтра встановити робочий день з 10:00 до 15:30. Це робиться для того, щоб максимально розділити в часі потоки автомобілів та кількість людей, які пересуваються громадським транспортом", - написав Ігор Поліщук.
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