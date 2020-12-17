вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Мер Луцька просить змінити режим робочого дня 11 і 12 лютого через негоду

Мер Луцька просить змінити режим робочого дня 11 і 12 лютого через негоду
Лучан-власників приватного транспорту просять без необхідності не виїжджати у місто, щоб не утруднювати та не сповільнювати прибирання доріг міста спецтехнікою. А також через негоду підприємців просять скоротити робочий день сьогодні та завтра, 11-12 лютого.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук на сторінці у фейсбуці.

Мер зауважує, що на дорогах Луцька та прилеглих громад наразі працює 60 одиниць техніки. Для водіїв техніки організували гарячі обіди, які подаються в одноразовому посуді безпосередньо в кабіни для того, щоб була можливість безперервної роботи без перерви на обід.

"Звертаємося до підприємств та підприємців, які мають можливість скоротити робочий час для працівників, визначити закінчення робочого дня сьогодні о 16:00, а завтра встановити робочий день з 10:00 до 15:30. Це робиться для того, щоб максимально розділити в часі потоки автомобілів та кількість людей, які пересуваються громадським транспортом", - написав Ігор Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: мер, прохання, робочий день, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанин під час пиятики напав з ножем на товариша
Сьогодні, 11:16
Волинські митники вилучили незадекларовані запчастини на понад 225 тисяч гривень
Сьогодні, 11:15
Мер Луцька просить змінити режим робочого дня 11 і 12 лютого через негоду
Сьогодні, 11:04
У Волиньраді створили нову фракцію
Сьогодні, 10:45
На Волині – 126 нових випадків коронавірусної хвороби
Сьогодні, 10:41
Схожі новини
Затвердили умови оплати за роботу Ігоря Поліщука Затвердили умови оплати за роботу Ігоря Поліщука
17 грудень, 2020, 11:03
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
16 листопад, 2020, 07:30
Як голосують за мера на одній із найбільших дільниць Луцька. ВІДЕО Як голосують за мера на одній із найбільших дільниць Луцька. ВІДЕО
15 листопад, 2020, 13:55
Вибори мера Луцька: порахували половину голосів Вибори мера Луцька: порахували половину голосів
26 жовтень, 2020, 12:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку знайомий проник у будинок пенсіонера та пограбував його
Сьогодні, 11:23
 0
Лучанин під час пиятики напав з ножем на товариша
Сьогодні, 11:16
 0
Волинські митники вилучили незадекларовані запчастини на понад 225 тисяч гривень
Сьогодні, 11:15
 0
Мер Луцька просить змінити режим робочого дня 11 і 12 лютого через негоду
Сьогодні, 11:04
 0
У Волиньраді створили нову фракцію
Сьогодні, 10:45
 0
Медіа
відео
1/8