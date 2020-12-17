Мер Луцька просить змінити режим робочого дня 11 і 12 лютого через негоду

Лучан-власників приватного транспорту просять без необхідності не виїжджати у місто, щоб не утруднювати та не сповільнювати прибирання доріг міста спецтехнікою. А також через негоду підприємців просять скоротити робочий день сьогодні та завтра, 11-12 лютого.Про це повідомив Луцький міський голована сторінці у фейсбуці.Мер зауважує, що на дорогах Луцька та прилеглих громад наразі працює 60 одиниць техніки. Для водіїв техніки організували гарячі обіди, які подаються в одноразовому посуді безпосередньо в кабіни для того, щоб була можливість безперервної роботи без перерви на обід."Звертаємося до підприємств та підприємців, які мають можливість скоротити робочий час для працівників, визначити закінчення робочого дня сьогодні о 16:00, а завтра встановити робочий день з 10:00 до 15:30. Це робиться для того, щоб максимально розділити в часі потоки автомобілів та кількість людей, які пересуваються громадським транспортом", - написав Ігор Поліщук.