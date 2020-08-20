На Волині працює 41 пункт обігріву для населення. ПЕРЕЛІК





Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.



Адреси стаціонарних пунктів обігріву та адреси їх розташування на території Волинської області:



Володимир-Волинський район



1. Приміщення ЖЕК, м. Володимир-Волинський, вул. Сагайдачного, 12



2. Приміщення Устилузької міської ради, м. Устилуг, вул. Володимирська, 40



3. Приміщення Оваднівської сільської ради, с. Овадне, вул. Перемоги, 20



4. Приміщення Зимнівської сільської ради, с. Зимне, вул. Миру, 2



Горохівський район



5. Гуртожиток № 3 Горохівського коледжу ЛНАУ, . Горохів, вул. Студентська, 10



6. Приймальне відділення районної лікарні №2, м. Берестечко, вул. Незалежності, 71



7. Амбулаторія смт Мар’янівка, смт Мар’янівка вул. Шкільна, 4



8. Амбулаторія смт Сенкевичівка, смт Сенкевичівка, вул. Привокзальна, 64



Іваничівський район



9. Іваничівська центральна районна лікарня, смт Іваничі, вул. Грушевського, 34



Камінь-Каширський район



10. Стаціонарного відділення постійного проживання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Камінь-Каширської райдержадміністрації, м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 92



Ківерцівський район



11. Приміщення залізничного вокзалу, м. Ківерці, вул. Привокзальна, 1



Ковельський район



12. Ковельська міськрайонна організація товариства Червоного Хреста України, м. Ковель, вул. Грушевського, 12



13. Амбулаторія смт Люблинець, Ковельський район, смт Люблинець, вул. Незалежності, 7



14. Голобська бібліотека, Ковельський район, смт Голоби вул, Шевченка, 22



Луцький район



15. Територіальний центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), м. Луцьк, вул. Данила Галицького, 18



16. Волинський обласний благодійний фонд «Переображення», м.Луцьк, вул. Станіславського, 15а



17. Луцька центральна районна лікарня, с. Липини, вул. Теремнівська, 100



18. Торчинська районна лікарня Луцької районної ради», смт Торчин, вул. Незалежності, 57



19. Чаруківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Чаруків, вул. Поштова, 26



20. КНП «Підгайцівський центр первинної медико-санітарної допомоги Підгайцівської сільської ради», с. Підгайці, вул. Шкільна, 30



21. Лищенська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Лище, вул. Центральна, 81



22. Лаврівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Лаврів, вул. Колгоспна, 1



23. Гіркополонківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 63 Г



24. Білостоцька амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Білосток, вул. Шкільна, 3



25. Боратинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Боратин, вул. Центральна, 22



26. Будинок культури, с. Городище, вул. Миру, 85



Локачинський район



27. Локачинська районна центральна лікарня, смт Локачі, вул. І. Франка, 19



Любомльський район



28. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Любомльської міської ради, м. Любомль, вул. Євгена Коновальця, 6



Любешівський район



29. Центр культури та туризму селищної ради, смт Любешів, вул. Незалежності, 62



м.Нововолинськ



30. Мікрорайон Шахтарський, 36, Осередок суспільної служби "Берегиня"



Маневицький район



31. Маневицька центральна районна лікарня, смт Маневичі, вул. Незалежності, 1



32. Територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг Маневицької РДА) (будинок пристарілих с. Старий Чорторийськ), Маневицький район, с. Старий Чорторийськ, вул. Сокола, 51



33. Філія Маневицької ДЕД (адмінприміщення), смт Маневичі, вул. Комарова, 43



34. Філія Маневицької ДЕД (адмінприміщення), смт Маневичі, вул. Луцька, 23



Ратнівський район





35. Ратнівська центральна районна лікарня, смт Ратне, вул. Газіна, 64



36. Приміщення стаціонарного відділення постійного проживання (надання соціальних послуг) смт Заболоття Територіального центру Ратнівської РДА, смт Заболоття, вул. Стадіонна, 38



Рожищенськйи район



37. Приймальне відділення Рожищенської ЦРЛ, м. Рожище, вул. Коте Шилокадзе, 19



Старовижівський район



38. Гуртожиток професійного ліцею, смт Стара Вижівка, вул. Забілицька, 4



Турійський район



39. Турійська центральна районна лікарня, смт Турійськ, вул. Лікарська, 22



40. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), смт Луків, вул. Ковельська, 52



Шацький район



41. Приймальне відділення КНП «Шацька лікарня Шацької селищної ради», смт Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 53

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області на період погіршення погодних умов відновив свою роботу 41 стаціонарний пункт обігріву.Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.Адреси стаціонарних пунктів обігріву та адреси їх розташування на території Волинської області:1. Приміщення ЖЕК, м. Володимир-Волинський, вул. Сагайдачного, 122. Приміщення Устилузької міської ради, м. Устилуг, вул. Володимирська, 403. Приміщення Оваднівської сільської ради, с. Овадне, вул. Перемоги, 204. Приміщення Зимнівської сільської ради, с. Зимне, вул. Миру, 25. Гуртожиток № 3 Горохівського коледжу ЛНАУ, . Горохів, вул. Студентська, 106. Приймальне відділення районної лікарні №2, м. Берестечко, вул. Незалежності, 717. Амбулаторія смт Мар’янівка, смт Мар’янівка вул. Шкільна, 48. Амбулаторія смт Сенкевичівка, смт Сенкевичівка, вул. Привокзальна, 649. Іваничівська центральна районна лікарня, смт Іваничі, вул. Грушевського, 3410. Стаціонарного відділення постійного проживання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Камінь-Каширської райдержадміністрації, м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9211. Приміщення залізничного вокзалу, м. Ківерці, вул. Привокзальна, 112. Ковельська міськрайонна організація товариства Червоного Хреста України, м. Ковель, вул. Грушевського, 1213. Амбулаторія смт Люблинець, Ковельський район, смт Люблинець, вул. Незалежності, 714. Голобська бібліотека, Ковельський район, смт Голоби вул, Шевченка, 2215. Територіальний центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), м. Луцьк, вул. Данила Галицького, 1816. Волинський обласний благодійний фонд «Переображення», м.Луцьк, вул. Станіславського, 15а17. Луцька центральна районна лікарня, с. Липини, вул. Теремнівська, 10018. Торчинська районна лікарня Луцької районної ради», смт Торчин, вул. Незалежності, 5719. Чаруківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Чаруків, вул. Поштова, 2620. КНП «Підгайцівський центр первинної медико-санітарної допомоги Підгайцівської сільської ради», с. Підгайці, вул. Шкільна, 3021. Лищенська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Лище, вул. Центральна, 8122. Лаврівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Лаврів, вул. Колгоспна, 123. Гіркополонківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 63 Г24. Білостоцька амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Білосток, вул. Шкільна, 325. Боратинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Боратин, вул. Центральна, 2226. Будинок культури, с. Городище, вул. Миру, 8527. Локачинська районна центральна лікарня, смт Локачі, вул. І. Франка, 1928. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Любомльської міської ради, м. Любомль, вул. Євгена Коновальця, 629. Центр культури та туризму селищної ради, смт Любешів, вул. Незалежності, 6230. Мікрорайон Шахтарський, 36, Осередок суспільної служби "Берегиня"31. Маневицька центральна районна лікарня, смт Маневичі, вул. Незалежності, 132. Територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг Маневицької РДА) (будинок пристарілих с. Старий Чорторийськ), Маневицький район, с. Старий Чорторийськ, вул. Сокола, 5133. Філія Маневицької ДЕД (адмінприміщення), смт Маневичі, вул. Комарова, 4334. Філія Маневицької ДЕД (адмінприміщення), смт Маневичі, вул. Луцька, 2335. Ратнівська центральна районна лікарня, смт Ратне, вул. Газіна, 6436. Приміщення стаціонарного відділення постійного проживання (надання соціальних послуг) смт Заболоття Територіального центру Ратнівської РДА, смт Заболоття, вул. Стадіонна, 3837. Приймальне відділення Рожищенської ЦРЛ, м. Рожище, вул. Коте Шилокадзе, 1938. Гуртожиток професійного ліцею, смт Стара Вижівка, вул. Забілицька, 439. Турійська центральна районна лікарня, смт Турійськ, вул. Лікарська, 2240. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), смт Луків, вул. Ковельська, 5241. Приймальне відділення КНП «Шацька лікарня Шацької селищної ради», смт Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 53

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