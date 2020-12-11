У Луцьку на автостанції через негоду скасували багато рейсів
Сьогодні, 14:00
На луцькій автостанції №1 станом на 12:00 через негоду скасували 27 рейсів міжобласного сполучення та 11 рейсів у межах Волині.
Про це Суспільному розповів старший диспетчер Віталій Бондарчук.
За його словами, ситуація на дорогах Волині залишається складною.
"Водії постійно скаржаться за нерозчищені зупинки громадського транспорту, нерозчищені місця розвороту. От "Луцьк-Красів" виконується до Горохова, "Луцьк-Привітне" виконується до Уїздців, і до кінця ці автобуси не доїжджають", – зазначив Віталій Бондарчук.
Нагадаємо, 9 лютого було скасовано понад 60% усіх запланованих рейсів із луцької автостанції. Тоді через замети від ранку не змогли вийти у рейс понад 100 автобусів різних напрямків. Зранку 10 лютого маршрути, котрі два дні поспіль були скасовані через негоду, відновили, проте окремі рейси залишалися скасованими.
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Про це Суспільному розповів старший диспетчер Віталій Бондарчук.
За його словами, ситуація на дорогах Волині залишається складною.
"Водії постійно скаржаться за нерозчищені зупинки громадського транспорту, нерозчищені місця розвороту. От "Луцьк-Красів" виконується до Горохова, "Луцьк-Привітне" виконується до Уїздців, і до кінця ці автобуси не доїжджають", – зазначив Віталій Бондарчук.
Нагадаємо, 9 лютого було скасовано понад 60% усіх запланованих рейсів із луцької автостанції. Тоді через замети від ранку не змогли вийти у рейс понад 100 автобусів різних напрямків. Зранку 10 лютого маршрути, котрі два дні поспіль були скасовані через негоду, відновили, проте окремі рейси залишалися скасованими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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