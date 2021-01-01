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Стало відоме ім'я волинського службовця, який «погорів» на хабарі

Стало відоме ім'я волинського службовця, який «погорів» на хабарі
Затриманий на Волині службовець, якого спіймали на хабарі у 200 тисяч гривень, – діловий партнер колишнього керівника ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області».

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Згідно з інформацією джерела, за отримання неправомірної вигоди затримали Євгенія Киричука.

Паралельно з посадою на держпідприємстві він є керівником та співвласником ТзОВ «Еконстракшн». Бенефіціаром цього підприємства є Масич Даниїл Сергійович.

Стало відоме ім'я волинського службовця, який «погорів» на хабарі


Даниїл Масич був керівником ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області». Щоправда офіційно керував він держпідприємством лише 3 дні – з 24 по 27 листопада 2020 року, після звільнення Ігоря Свиридова. За інформацією джерела, Даниїл Масич та Євгеній Киричук не тільки ділові партнери, а й куми.

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Теги: радник, місцеві автодороги, хабар, Волинь, Євгеній Киричук
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