Стало відоме ім'я волинського службовця, який «погорів» на хабарі
Сьогодні, 15:50
Затриманий на Волині службовець, якого спіймали на хабарі у 200 тисяч гривень, – діловий партнер колишнього керівника ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області».
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Згідно з інформацією джерела, за отримання неправомірної вигоди затримали Євгенія Киричука.
Паралельно з посадою на держпідприємстві він є керівником та співвласником ТзОВ «Еконстракшн». Бенефіціаром цього підприємства є Масич Даниїл Сергійович.
Даниїл Масич був керівником ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області». Щоправда офіційно керував він держпідприємством лише 3 дні – з 24 по 27 листопада 2020 року, після звільнення Ігоря Свиридова. За інформацією джерела, Даниїл Масич та Євгеній Киричук не тільки ділові партнери, а й куми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Згідно з інформацією джерела, за отримання неправомірної вигоди затримали Євгенія Киричука.
Паралельно з посадою на держпідприємстві він є керівником та співвласником ТзОВ «Еконстракшн». Бенефіціаром цього підприємства є Масич Даниїл Сергійович.
Даниїл Масич був керівником ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області». Щоправда офіційно керував він держпідприємством лише 3 дні – з 24 по 27 листопада 2020 року, після звільнення Ігоря Свиридова. За інформацією джерела, Даниїл Масич та Євгеній Киричук не тільки ділові партнери, а й куми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Жертва померла через день після аварії: водій, який збив жінку на Рівненській, отримав умовне покарання
Сьогодні, 16:00
Стало відоме ім'я волинського службовця, який «погорів» на хабарі
Сьогодні, 15:50
Скандал у Рівному: лікарка-стоматолог застосовувала силу до дітей у медкабінеті. ВІДЕО
Сьогодні, 15:47
На Волині із замету витягнули «швидку», яка транспортувала хворого, підключеного до апарату ШВЛ. ВІДЕО
Сьогодні, 15:42