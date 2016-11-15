Водіїв просять забрати автівки з узбіч: у Володимирі продовжать розчищання вулиць





Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинський. Офіційна сторінка міста у фейсбуці.



"Увага! 12 лютого з 23:00 комунальними службами продовжиться робота з прибирання вулиць та доріг міста від снігу із залученням великогабаритної техніки", - йдеться у дописі.



Комунальники просять водіїв не залишати автомобілі обабіч центральних вулиць та доріг Володимира-Волинського.

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