Водіїв просять забрати автівки з узбіч: у Володимирі продовжать розчищання вулиць
Сьогодні, 22:21
У Володимирі-Волинському комунальники продовжать роботи з прибирання снігу на вулицях міста.
Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинський. Офіційна сторінка міста у фейсбуці.
"Увага! 12 лютого з 23:00 комунальними службами продовжиться робота з прибирання вулиць та доріг міста від снігу із залученням великогабаритної техніки", - йдеться у дописі.
Комунальники просять водіїв не залишати автомобілі обабіч центральних вулиць та доріг Володимира-Волинського.
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Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинський. Офіційна сторінка міста у фейсбуці.
"Увага! 12 лютого з 23:00 комунальними службами продовжиться робота з прибирання вулиць та доріг міста від снігу із залученням великогабаритної техніки", - йдеться у дописі.
Комунальники просять водіїв не залишати автомобілі обабіч центральних вулиць та доріг Володимира-Волинського.
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