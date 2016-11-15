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Водіїв просять забрати автівки з узбіч: у Володимирі продовжать розчищання вулиць

Водіїв просять забрати автівки з узбіч: у Володимирі продовжать розчищання вулиць
У Володимирі-Волинському комунальники продовжать роботи з прибирання снігу на вулицях міста.

Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинський. Офіційна сторінка міста у фейсбуці.

"Увага! 12 лютого з 23:00 комунальними службами продовжиться робота з прибирання вулиць та доріг міста від снігу із залученням великогабаритної техніки", - йдеться у дописі.

Комунальники просять водіїв не залишати автомобілі обабіч центральних вулиць та доріг Володимира-Волинського.

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Теги: Володимир-Волинський, сніг, прибирання
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