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У селі на Волині п’ятеро людей отруїлись чадним газом, усі потерпілі – у лікарні

У селі на Волині п’ятеро людей отруїлись чадним газом, усі потерпілі – у лікарні
У селі Стара Лішня поблизу Нововолинська п’ятеро людей отруїлись чадним газом.

Нещасний випадок трапився увечері 12 лютого, - пише видання Нововолинськ.com.ua.

Потерпілі відчули погіршення самопочуття та самі викликали "швидку". Усю сім’ю госпіталізували в реанімаційне відділення Нововолинської центральної міської лікарні.

Станом на ранок 13 лютого троє уже переведені в терапію. В реанімації поки залишаються мама з маленькою дитиною. За інформацією медиків їм також уже краще.


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Теги: отруєння, Нововолинськ, чадний газ
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