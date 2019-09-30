У селі на Волині п’ятеро людей отруїлись чадним газом, усі потерпілі – у лікарні
Сьогодні, 10:51
У селі Стара Лішня поблизу Нововолинська п’ятеро людей отруїлись чадним газом.
Нещасний випадок трапився увечері 12 лютого, - пише видання Нововолинськ.com.ua.
Потерпілі відчули погіршення самопочуття та самі викликали "швидку". Усю сім’ю госпіталізували в реанімаційне відділення Нововолинської центральної міської лікарні.
Станом на ранок 13 лютого троє уже переведені в терапію. В реанімації поки залишаються мама з маленькою дитиною. За інформацією медиків їм також уже краще.
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Нещасний випадок трапився увечері 12 лютого, - пише видання Нововолинськ.com.ua.
Потерпілі відчули погіршення самопочуття та самі викликали "швидку". Усю сім’ю госпіталізували в реанімаційне відділення Нововолинської центральної міської лікарні.
Станом на ранок 13 лютого троє уже переведені в терапію. В реанімації поки залишаються мама з маленькою дитиною. За інформацією медиків їм також уже краще.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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