Волинська спортсменка завоювала бронзову медаль на чемпіонаті України із самбо





Про це



Виборола бронзову винагороду вихованка ВОДЮСШ Марта Бондарєва у ваговій категорії 80 кг.



Також, 5 місце посіли Роман Огнівець у ваговій категорії 53 кг та Анна Біднюк у ваговій категорії 42 кг.



Загалом у змаганнях взяло участь майже 600 спортсменів з 22 регіонів України.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чемпіонат України зі спортивного самбо серед молоді, який відбувся в Харкові 4-8 лютого увінчався бронзовою медаллю для волинської команди.Про це інформує управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.Виборола бронзову винагороду вихованка ВОДЮСШу ваговій категорії 80 кг.Також, 5 місце посілиу ваговій категорії 53 кг тау ваговій категорії 42 кг.Загалом у змаганнях взяло участь майже 600 спортсменів з 22 регіонів України.Зображення ілюстративне

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію