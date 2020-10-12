Волинська спортсменка завоювала бронзову медаль на чемпіонаті України із самбо
Сьогодні, 06:27
Чемпіонат України зі спортивного самбо серед молоді, який відбувся в Харкові 4-8 лютого увінчався бронзовою медаллю для волинської команди.
Про це інформує управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Виборола бронзову винагороду вихованка ВОДЮСШ Марта Бондарєва у ваговій категорії 80 кг.
Також, 5 місце посіли Роман Огнівець у ваговій категорії 53 кг та Анна Біднюк у ваговій категорії 42 кг.
Загалом у змаганнях взяло участь майже 600 спортсменів з 22 регіонів України.
Зображення ілюстративне
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Про це інформує управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Виборола бронзову винагороду вихованка ВОДЮСШ Марта Бондарєва у ваговій категорії 80 кг.
Також, 5 місце посіли Роман Огнівець у ваговій категорії 53 кг та Анна Біднюк у ваговій категорії 42 кг.
Загалом у змаганнях взяло участь майже 600 спортсменів з 22 регіонів України.
Зображення ілюстративне
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