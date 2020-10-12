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Волинська спортсменка завоювала бронзову медаль на чемпіонаті України із самбо

Волинська спортсменка завоювала бронзову медаль на чемпіонаті України із самбо
Чемпіонат України зі спортивного самбо серед молоді, який відбувся в Харкові 4-8 лютого увінчався бронзовою медаллю для волинської команди.

Про це інформує управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

Виборола бронзову винагороду вихованка ВОДЮСШ Марта Бондарєва у ваговій категорії 80 кг.

Також, 5 місце посіли Роман Огнівець у ваговій категорії 53 кг та Анна Біднюк у ваговій категорії 42 кг.

Загалом у змаганнях взяло участь майже 600 спортсменів з 22 регіонів України.

Зображення ілюстративне

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Теги: спортивне самбо, змагання, чемпіонат
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