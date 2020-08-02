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Волинянину, який будучи п'яним збив людину, вдалось зовсім уникнути покарання

Волинянину, який будучи п'яним збив людину, вдалось зовсім уникнути покарання
У жовтні минулого року ввечері водій автомобіля «Chevrolet Captiva» їхав вулицею Незалежності у Ковелі. На пішохідному переході у мікрорайоні «Черемушки» через власну неуважність він збив людину.

Про інцидент йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду, пише Ковель медіа.

Правоохоронці, які прибули за місцем ДТП, встановили, що водій був п’яний. На нього склали адміністративні протоколи.

На засідання суду правопорушник жодного разу не з’явився, оскільки, мовляв, перебував на амбулаторному та стаціонарному лікуванні.

Ковельський міськрайонний суд визнав чоловіка винним, однак закрив провадження через закінчення тримісячного строку притягнення до адміністративної відповідальності.

Зображення ілюстративне

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Теги: суд, Ковель, аварія
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