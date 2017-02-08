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За вихідні на Волині зі снігових заметів витягли 3 «швидкі», 13 фур і 10 легковиків

За вихідні на Волині зі снігових заметів витягли 3 «швидкі», 13 фур і 10 легковиків
На Волині за вихідні зі снігових заметів рятувальники вивільнили 29 автомобілів, з них – 3 автомобіля швидкої допомоги, 13 вантажівок, 10 легкових авто та 3 рейсових автобуси.

Про це інформує УДСНС України у Волинській області.

У вихідні дні працівники ДСНС Волині продовжували допомагати громадянам, які потрапляли у снігові замети внаслідок несприятливих погодних умов. Рятувальники 34 рази залучалися для надання допомоги з вивільнення транспортних засобів, що застрягли у снігових заметах на складних ділянках доріг.

Так, 13-14 лютого надано допомогу водіям 29 автомобілів, з них – 3 автомобіля швидкої допомоги, 13 вантажівок, 10 легкових авто та 3 рейсових автобуси. Від Управління ДСНС України у Волинській області залучалися 29 одиниць техніки та 72 чоловіки особового складу.

Окрім цього, для розчищення автошляхів від щільного снігового покриву на території Волинської області залучали важку інженерну техніку.

За вихідні на Волині зі снігових заметів витягли 3 «швидкі», 13 фур і 10 легковиків
За вихідні на Волині зі снігових заметів витягли 3 «швидкі», 13 фур і 10 легковиків
За вихідні на Волині зі снігових заметів витягли 3 «швидкі», 13 фур і 10 легковиків
За вихідні на Волині зі снігових заметів витягли 3 «швидкі», 13 фур і 10 легковиків

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Теги: замети, сніг, Волинь
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