За вихідні на Волині зі снігових заметів витягли 3 «швидкі», 13 фур і 10 легковиків





Про це інформує УДСНС України у Волинській області.



У вихідні дні працівники ДСНС Волині продовжували допомагати громадянам, які потрапляли у снігові замети внаслідок несприятливих погодних умов. Рятувальники 34 рази залучалися для надання допомоги з вивільнення транспортних засобів, що застрягли у снігових заметах на складних ділянках доріг.



Так, 13-14 лютого надано допомогу водіям 29 автомобілів, з них – 3 автомобіля швидкої допомоги, 13 вантажівок, 10 легкових авто та 3 рейсових автобуси. Від Управління ДСНС України у Волинській області залучалися 29 одиниць техніки та 72 чоловіки особового складу.



Окрім цього, для розчищення автошляхів від щільного снігового покриву на території Волинської області





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