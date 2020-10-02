У горах на Закарпатті шукають зниклого туриста

15 лютого о 6 ранку рятувальники відновили пошуки зниклого в районі гори Гемба на Закарпатті туриста.Про це інформує У ДСНС України у Закарпатській області.Зазначається, що в пошуках задіяні 41 рятувальник та 9 одиниць техніки. Також шукають киянина 10 працівників лісової охорони та 5 добровольців.На місці працює штаб з пошуку і порятунку.Рятувальники нагадують, що вчора, 14 лютого, о 11:25 одна з груп рятувальників виявила в районі г. Магура-Жиде одного з туристів, які заблукали в районі г.Гемба. Стан його здоров'я - задовільний. Пошуки другого тривали.