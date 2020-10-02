У горах на Закарпатті шукають зниклого туриста
Сьогодні, 11:35
15 лютого о 6 ранку рятувальники відновили пошуки зниклого в районі гори Гемба на Закарпатті туриста.
Про це інформує У ДСНС України у Закарпатській області.
Зазначається, що в пошуках задіяні 41 рятувальник та 9 одиниць техніки. Також шукають киянина 10 працівників лісової охорони та 5 добровольців.
На місці працює штаб з пошуку і порятунку.
Рятувальники нагадують, що вчора, 14 лютого, о 11:25 одна з груп рятувальників виявила в районі г. Магура-Жиде одного з туристів, які заблукали в районі г.Гемба. Стан його здоров'я - задовільний. Пошуки другого тривали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує У ДСНС України у Закарпатській області.
Зазначається, що в пошуках задіяні 41 рятувальник та 9 одиниць техніки. Також шукають киянина 10 працівників лісової охорони та 5 добровольців.
На місці працює штаб з пошуку і порятунку.
Рятувальники нагадують, що вчора, 14 лютого, о 11:25 одна з груп рятувальників виявила в районі г. Магура-Жиде одного з туристів, які заблукали в районі г.Гемба. Стан його здоров'я - задовільний. Пошуки другого тривали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У горах на Закарпатті шукають зниклого туриста
Сьогодні, 11:35
У Луцьку жінка під час пиятики підрізала співмешканця
Сьогодні, 11:28