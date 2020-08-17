Майже 90% волинян несвоєчасно сплачують за газ
Сьогодні, 13:28
На Волині спостерігають невтішну ситуацію з розрахунками побутових споживачів за природний газ.
Станом на початок лютого заборгованість населення перед ТОВ «Волиньгаз Збут» складає 551,82 млн грн, - інформує пресслужба ТОВ «Волиньгаз Збут».
Зазначають, що 88% волинян порушують договірні відносини та несвоєчасно сплачують за блакитне паливо. Загалом боргові зобов’язання перед ТОВ «Волиньгаз Збут» має 222 тисячі волинян.
«Зараз ми перебуваємо на піку опалювального сезону. Це призводить до збільшення використання природного газу. У січні населення області спожило понад 29 млн кубометрів ресурсу. Разом з тим ми спостерігаємо й погіршення платіжної дисципліни. Найбільші суми боргують жителі великих міст – Луцька, Ковеля, Нововолинська, Володимира-Волинського», — зауважив директор ТОВ «Волиньгаз Збут» Микола Тищук.
За його словами, працівники компанії постійно комунікують із несумлінними споживачами, надсилають їм листи-попередження з проханням погасити заборгованість. У разі ігнорування звернень на безвідповідальних клієнтів очікують судові позови.
Лише з початку 2021 року ТОВ «Волиньгаз Збут» передав до суду 262 справи на суму 844 тис. грн.
У компанії нагадують, що сплачувати рахунки за спожитий природний газ необхідно щомісяця до 25 числа.
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Станом на початок лютого заборгованість населення перед ТОВ «Волиньгаз Збут» складає 551,82 млн грн, - інформує пресслужба ТОВ «Волиньгаз Збут».
Зазначають, що 88% волинян порушують договірні відносини та несвоєчасно сплачують за блакитне паливо. Загалом боргові зобов’язання перед ТОВ «Волиньгаз Збут» має 222 тисячі волинян.
«Зараз ми перебуваємо на піку опалювального сезону. Це призводить до збільшення використання природного газу. У січні населення області спожило понад 29 млн кубометрів ресурсу. Разом з тим ми спостерігаємо й погіршення платіжної дисципліни. Найбільші суми боргують жителі великих міст – Луцька, Ковеля, Нововолинська, Володимира-Волинського», — зауважив директор ТОВ «Волиньгаз Збут» Микола Тищук.
За його словами, працівники компанії постійно комунікують із несумлінними споживачами, надсилають їм листи-попередження з проханням погасити заборгованість. У разі ігнорування звернень на безвідповідальних клієнтів очікують судові позови.
Лише з початку 2021 року ТОВ «Волиньгаз Збут» передав до суду 262 справи на суму 844 тис. грн.
У компанії нагадують, що сплачувати рахунки за спожитий природний газ необхідно щомісяця до 25 числа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Договори спочатку заключіть,а тоді "співайте",бо це шлях в нікуди.
Решта 10 % змінили постачальника і у них проблем немає.
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