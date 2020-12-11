В Польщі спіймали українця з «лівими» документами, який 9 разів міняв прізвище
Сьогодні, 04:21
В Польщі прикордонники затримали громадянина України, який для уникнення відповідальності дев'ять разів змінював своє прізвище і підробляв польські документи.
Про це повідомляє Польське радіо.
Польські прикордонники затримали у місті Костшин-над-Одрою в Любуському воєводстві на заході Польщі громадянина України, який користувався у Польщі дев’ятьма різними прізвищами і мав підроблені польські документи. 58-річного чоловіка арештували.
Як повідомила у понеділок речниця Надоджанського відділу Прикордонної служби Йоанна Конєчняк, іноземця обвинуватили, серед іншого, у наданні недостовірної інформації та перетині обманним шляхом державного кордону. Суд вирішив арештувати його на три місяці.
Громадянин України визнав свою вину та дав пояснення. Він використовував дев’ять різних прізвищ, коли його визнали небажаною особою у Польщі.
Українця також розшукував Інтерпол, а також Районний суд у Томашуві-Любельському з метою відбуття 88 днів ув’язнення за податкові злочини.
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Про це повідомляє Польське радіо.
Польські прикордонники затримали у місті Костшин-над-Одрою в Любуському воєводстві на заході Польщі громадянина України, який користувався у Польщі дев’ятьма різними прізвищами і мав підроблені польські документи. 58-річного чоловіка арештували.
Як повідомила у понеділок речниця Надоджанського відділу Прикордонної служби Йоанна Конєчняк, іноземця обвинуватили, серед іншого, у наданні недостовірної інформації та перетині обманним шляхом державного кордону. Суд вирішив арештувати його на три місяці.
Громадянин України визнав свою вину та дав пояснення. Він використовував дев’ять різних прізвищ, коли його визнали небажаною особою у Польщі.
Українця також розшукував Інтерпол, а також Районний суд у Томашуві-Любельському з метою відбуття 88 днів ув’язнення за податкові злочини.
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