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Призначили нового керівника Західного управління юстиції, у підпорядкуванні якого буде і Волинь

Призначили нового керівника Західного управління юстиції, у підпорядкуванні якого буде і Волинь
Новим керівником Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Львові призначили 45-річного Тараса Греня.

Як повідомив ZAXID.NET Тарас Грень, він вступив на посаду з вівторка, 16 лютого. У його підпорядкуванні буде Львівська, Рівненська та Волинська області.

Тарас Грень займався адвокатською практикою, був помічником міністра юстиції України, заступником керівника територіального управління юстиції у Львівській області, очолював Регіональне відділення Фонду державного майна України в Івано-Франківській області та управління юстиції у Чернівецькій та Волинській областях.

У 2018 році Тараса Греня призначили керівником Головного управління юстиції у Львівській області. Через півроку він звільнився та перейшов на роботу спершу в юридичне управління Львівської ОДА, а у вересні 2019 року став заступником голови ЛОДА. 11 лютого 2021 року він звільнився з цієї посади за власним бажанням.

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Теги: новий керівник, Західне управління юстиції, Волинь
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