Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 17 лютого
Сьогодні, 20:07
У Волинській області завтра, 17 лютого, очікується хмарна погода. Вночі невеликий сніг. Вдень сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітрня: вночі 6-11º морозу, вдень 3º+2º тепла.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Завтра, 17 лютого, у західних областях України знову очікують сніг
За даними sinoptuk, у Луцьку завтра, у середу, також очікується хмарна погода. Сніг йтиме вночі та вранці. Удень на деякий час опади припиняться, а ввечері можуть розпочатися знову. Термература повітря: вночі 8-7º морозу, вдень 1-1º морозу.
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Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітрня: вночі 6-11º морозу, вдень 3º+2º тепла.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Завтра, 17 лютого, у західних областях України знову очікують сніг
За даними sinoptuk, у Луцьку завтра, у середу, також очікується хмарна погода. Сніг йтиме вночі та вранці. Удень на деякий час опади припиняться, а ввечері можуть розпочатися знову. Термература повітря: вночі 8-7º морозу, вдень 1-1º морозу.
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