Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 17 лютого





Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.



Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітрня: вночі 6-11º морозу, вдень 3º+2º тепла.



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За даними sinoptuk, у Луцьку завтра, у середу, також очікується хмарна погода. Сніг йтиме вночі та вранці. Удень на деякий час опади припиняться, а ввечері можуть розпочатися знову. Термература повітря: вночі 8-7º морозу, вдень 1-1º морозу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 17 лютого, очікується хмарна погода. Вночі невеликий сніг. Вдень сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітрня: вночі 6-11º морозу, вдень 3º+2º тепла.За даними sinoptuk, у Луцьку завтра, у середу, також очікується хмарна погода. Сніг йтиме вночі та вранці. Удень на деякий час опади припиняться, а ввечері можуть розпочатися знову. Термература повітря: вночі 8-7º морозу, вдень 1-1º морозу.

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