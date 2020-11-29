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Подивилися відео в соцмережі: під Києвом двоє школярок напилися таблеток, одна з них померла

Подивилися відео в соцмережі: під Києвом двоє школярок напилися таблеток, одна з них померла
В місті Боярка Фастівського району дві семикласниці отруїлися медичним препаратом «Дротаверин».

Про це повідомляє поліція Київщини.

Попередньо встановили, що дівчата подивилися відео в одній із популярних соціальних мереж з закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали в аптеці «Дротаверин» та вжили кожна по 40 таблеток в приміщені школи. Дівчат у непритомному стані знайшли однокласниці, які забили на сполох.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть 13-річної дівчини, її 12-річну подругу доправили до медичного закладу. Наразі життю дівчини нічого не загрожує.

На місці події працюють слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції, кіберполіція та ювенальна превенція поліції Київщини. Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагедії, опитують свідків.

Наразі поліцейські встановили провізорів, які зізналися у тому, що продали лікарський препарат дітям.

Враховуючи те, що препарат "Дротаверин" є аналогом препарату "НО-ШПА" та відпускається без рецепту, слідчі невідкладно направили листи до Держлікслужби України щодо законності продажу лікарських препаратів дітям та до Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації щодо попередження таких порушень у майбутньому.


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Теги: отруєння, школярки, Київщина
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