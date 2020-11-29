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Що у декларації новопризначеного очільника Західного управління юстиції, у підпорядкуванні якого буде і Волинь

Що у декларації новопризначеного очільника Західного управління юстиції, у підпорядкуванні якого буде і Волинь
Новий очільник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції – власник земельної ділянки під Рівним, двох автомобілів і нематеріальних активів. Інше майно зареєстроване на дружині. Також чоловік зберігає чималі суми готівкою.

Про це пише Інформаційне агентство Волинські новини.

Нагадаємо, новим керівником Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Львові призначили 45-річного Тараса Греня. У його підпорядкуванні – Львівська, Рівненська та Волинська області. До своїх обов’язків він приступив 16 лютого.

Тарас Грень займався адвокатською практикою, був помічником міністра юстиції України, заступником керівника територіального управління юстиції у Львівській області, очолював Регіональне відділення Фонду державного майна України в Івано-Франківській області та управління юстиції у Чернівецькій і Волинській областях. У 2018 році його призначили керівником Головного управління юстиції у Львівській області, але через пів року він звільнився та перейшов на роботу в юридичне управління Львівської ОДА, а у вересні 2019 року став заступником голови облдержадміністрації. 11 лютого 2021 року звільнився з цієї посади за власним бажанням.

Згідно з даними декларації кандидата на посаду, за місцем проживання Тарас Грень зареєстрований у селі Лисиничі Пустомитівського району Львівської області. Одружений. Разом із дружиною Адріаною виховує двох доньок.

Посадовець – власник земельної ділянки площею 1200 кв. м у Новій Українці Рівненського району Рівненської області.

На дружині зареєстровані дві земельні ділянки площами 1201 кв. м і 800 кв. м у селі Лисиничі, житловий будинок площею 149,7 кв. м у Лисиничах (вартість станом на липень 2011 року – 588 182 гривні) та земельна ділянка в селі Шоломинь Пустомитівського району Львівської області.

Відзначимо, що права власності на одну з ділянок у Лисиничах (800 кв. м) жінка набула не так давно – в липні минулого року.

У розпорядженні подружжя – три транспортних засоби.

Тарас Грень є власником Mitsubishi Outlander 2006 року випуску, КІА Sorento 2018 року випуску. Останню службовець придбав у 2018 році за 1 438 200 гривень.

Із січня 2020 року Адріана Грень – власниця автомобіля Ford Fusion 2018 року, купленого за 344 692 гривні.

Новопризначений керівник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції є також власником нематеріальних активів: знаку для товарів і послуг (графічне зображення знака – поєднання темно-синього та срібного кольорів), корисних моделей системи автономного обігріву приміщень і системи дегазації та транспортування біогазу на робочих полігонах твердих побутових відходів, винаходу системи дегазації та транспортування біогазу на робочих полігонах твердих побутових відходів. Корисні моделі та винахід – спільна власність Тараса Греня з громадянами Ростиславом Кушликом і Василем Череватим.

Минулого року Тарас Грень одержав 600 500 гривень заробітної плати за основним місцем роботи у Львівській облдержадміністрації.

Посадовець зберігає в готівці 242 000 гривень та 45 000 доларів. Ще 41 000 доларів він позичив третім особам.

Тарас Грень – член ГО «Сет» та Львівської обласної організації Всеукраїнської профспілки працівників права.

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Теги: Тарас Грень, декларація, новий керівник, Західне управління юстиції, Волинь
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