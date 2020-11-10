У селі поблизу Луцька пограбували дачний будинок





У понеділок, 15 лютого, до поліції звернувся 55-річний житель обласного центру,



Пенсіонер розповів, що невідомий пошкодив двері дачного будинку у селі Коршів Луцького району та викрав інструменти. Сума завданих матеріальних збитків становить 15 тис. грн.



Оперативники встановили, що крадіжку скоїв 46-річний житель Луцького району.



Учора, 16 лютого, в одному із сіл на території Горохівської територіальної громади зловмисник викрав з підсобного приміщення місцевого жителя п’ять курок та півня. Поліцейські встановили, що крадіжку раніше судимий вчинив 46-річний односелець заявника.



За обома фактами крадіжок слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Коршів Луцького району злодій викрав з будинку лучанина пожитків на 15 тисяч гривень.У понеділок, 15 лютого, до поліції звернувся 55-річний житель обласного центру, інформує сектор комунікації поліції у Волинській області.Пенсіонер розповів, що невідомий пошкодив двері дачного будинку у селі Коршів Луцького району та викрав інструменти. Сума завданих матеріальних збитків становить 15 тис. грн.Оперативники встановили, що крадіжку скоїв 46-річний житель Луцького району.Учора, 16 лютого, в одному із сіл на території Горохівської територіальної громади зловмисник викрав з підсобного приміщення місцевого жителя п’ять курок та півня. Поліцейські встановили, що крадіжку раніше судимий вчинив 46-річний односелець заявника.За обома фактами крадіжок слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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