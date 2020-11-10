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У селі поблизу Луцька пограбували дачний будинок

У селі поблизу Луцька пограбували дачний будинок
У селі Коршів Луцького району злодій викрав з будинку лучанина пожитків на 15 тисяч гривень.

У понеділок, 15 лютого, до поліції звернувся 55-річний житель обласного центру, інформує сектор комунікації поліції у Волинській області.

Пенсіонер розповів, що невідомий пошкодив двері дачного будинку у селі Коршів Луцького району та викрав інструменти. Сума завданих матеріальних збитків становить 15 тис. грн.

Оперативники встановили, що крадіжку скоїв 46-річний житель Луцького району.

Учора, 16 лютого, в одному із сіл на території Горохівської територіальної громади зловмисник викрав з підсобного приміщення місцевого жителя п’ять курок та півня. Поліцейські встановили, що крадіжку раніше судимий вчинив 46-річний односелець заявника.

За обома фактами крадіжок слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Фото - ілюстративне

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Теги: Коршів, Луцький район, крадіжка
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