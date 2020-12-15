Тарас Михалик відновить кар'єру і гратиме за «Волинь»

Тарас Михалик вирішив відновити кар'єру та гратиме за "Волинь".



Про це повідомляє



Відомий український захисник Тарас Михалик на другу частину сезону Першої ліги буде заявлений за луцьку "Волинь".



Останнім клубом 37-річного волинянина був "Вотранс" з Луцька, який грає в аматорському чемпіонаті. До цього Михалик вже виступав за "Волинь" з 2019 по 2020 рік.



Відзначимо, що в лютому цього року Михалик також увійшов до тренерського штабу Волині-2, де буде допомагати Альберту Шахову і Володимиру Марчуку.



Тарас відомий за виступами за київське "Динамо" і збірної України. Також він грав за київський ЦСКА, "Закарпаття" та московський "Локомотив".



"Волинь" посідає сьоме місце турнірної таблиці Першої ліги. Лучани відновлять сезон виїзним матчем проти "Чорноморця".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий український футболіст, ексзахисник київського "Динамо" та збірної Українивирішив відновити кар'єру та гратиме за "Волинь".Про це повідомляє Sport Arena. Відомий український захисник Тарас Михалик на другу частину сезону Першої ліги буде заявлений за луцьку "Волинь".Останнім клубом 37-річного волинянина був "Вотранс" з Луцька, який грає в аматорському чемпіонаті. До цього Михалик вже виступав за "Волинь" з 2019 по 2020 рік.Відзначимо, що в лютому цього рокуТарас відомий за виступами за київське "Динамо" і збірної України. Також він грав за київський ЦСКА, "Закарпаття" та московський "Локомотив"."Волинь" посідає сьоме місце турнірної таблиці Першої ліги. Лучани відновлять сезон виїзним матчем проти "Чорноморця".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію