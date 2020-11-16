У Рівному горіла будівля ОДА

В Рівному рятувальники оперативно ліквідували пожежу в одному із приміщень обласної державної адміністраціїПро це повідомляють у ДСНС Рівненської області.Пожежа сталася 17 лютого о 14:53 на другому поверсі шестиповерхової будівлі Рівненської обласної державної адміністрації на вулиці Майдан Просвіти.Пожежа виникла в кабінеті Департаменту агропромислового розвитку Рівненської ОДА. Вогонь пошкодив меблі на площі 15 м2. О 15:10 пожежу локалізували, а о 15:22 ліквідовали. Жертв та постраждалих немає.Під час пожежі з будівлі ОДА рятувальниками провели евакуацію 48 людей. Ще близько сотні осіб самостійно залишили приміщення.Завдяки оперативності вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати на ранній стадії та не допустити поширення вогню на поряд розташовані кабінети.Для гасіння пожежі залучили 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 42 рятувальники.