На Волині патрульні допомогли чоловіку, який віз дитину до лікарні на операцію





Так, вранці 18 лютого, на автодорозі Устилуг — Луцьк — Рівне, у селі Дерно, один із водіїв намагався зупинити автомобіль патрульної поліції.



Патрульні зупинилися, а чоловік пояснив, що йому потрібна допомога в заведенні його автомобіля, оскільки він везе дитину до лікарні на операцію.



Поліцейські допомогли чоловіку.

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