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На Волині патрульні допомогли чоловіку, який віз дитину до лікарні на операцію

На Волині патрульні допомогли чоловіку, який віз дитину до лікарні на операцію
Патрульні надали допомогу волинянину, який віз дитину до лікарні.

Так, вранці 18 лютого, на автодорозі Устилуг — Луцьк — Рівне, у селі Дерно, один із водіїв намагався зупинити автомобіль патрульної поліції.

Патрульні зупинилися, а чоловік пояснив, що йому потрібна допомога в заведенні його автомобіля, оскільки він везе дитину до лікарні на операцію.

Поліцейські допомогли чоловіку.

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Теги: патрульні, допомога, дитина, операція
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