На Волині патрульні допомогли чоловіку, який віз дитину до лікарні на операцію
Сьогодні, 10:15
Патрульні надали допомогу волинянину, який віз дитину до лікарні.
Так, вранці 18 лютого, на автодорозі Устилуг — Луцьк — Рівне, у селі Дерно, один із водіїв намагався зупинити автомобіль патрульної поліції.
Патрульні зупинилися, а чоловік пояснив, що йому потрібна допомога в заведенні його автомобіля, оскільки він везе дитину до лікарні на операцію.
Поліцейські допомогли чоловіку.
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Так, вранці 18 лютого, на автодорозі Устилуг — Луцьк — Рівне, у селі Дерно, один із водіїв намагався зупинити автомобіль патрульної поліції.
Патрульні зупинилися, а чоловік пояснив, що йому потрібна допомога в заведенні його автомобіля, оскільки він везе дитину до лікарні на операцію.
Поліцейські допомогли чоловіку.
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