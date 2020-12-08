У поліцейського з Волині згорів будинок: небайдужих просять допомогти. ФОТО
Сьогодні, 11:40
У поліцейського офіцера громади Головненської ОТГ Ігора Мелюха трапилась біда – згорів будинок, що розташований у селі Згорани Любомльського району.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці інформує поліція Волині.
Без даху над головою залишилось п’ятеро людей: Ігор з дружиною, маленькою дитиною та його батько з мамою.
Тож волинян закликають допомогти поліцейському, адже згоріло практично все, навіть формений одяг.
Номер картки дружини: 5168 7574 0365 1997 (Приват) - Мелюх Тетяна Олександрівна.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці інформує поліція Волині.
Без даху над головою залишилось п’ятеро людей: Ігор з дружиною, маленькою дитиною та його батько з мамою.
Тож волинян закликають допомогти поліцейському, адже згоріло практично все, навіть формений одяг.
Номер картки дружини: 5168 7574 0365 1997 (Приват) - Мелюх Тетяна Олександрівна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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