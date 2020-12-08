У поліцейського з Волині згорів будинок: небайдужих просять допомогти. ФОТО

Ігора Мелюха трапилась біда – згорів будинок, що розташований у селі Згорани Любомльського району.



Про це на своїй сторінці у фейсбуці інформує поліція Волині.



Без даху над головою залишилось п’ятеро людей: Ігор з дружиною, маленькою дитиною та його батько з мамою.



Тож волинян закликають допомогти поліцейському, адже згоріло практично все, навіть формений одяг.



Номер картки дружини: 5168 7574 0365 1997 (Приват) - Мелюх Тетяна Олександрівна.



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