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У поліцейського з Волині згорів будинок: небайдужих просять допомогти. ФОТО

У поліцейського з Волині згорів будинок: небайдужих просять допомогти. ФОТО
У поліцейського офіцера громади Головненської ОТГ Ігора Мелюха трапилась біда – згорів будинок, що розташований у селі Згорани Любомльського району.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці інформує поліція Волині.

Без даху над головою залишилось п’ятеро людей: Ігор з дружиною, маленькою дитиною та його батько з мамою.

Тож волинян закликають допомогти поліцейському, адже згоріло практично все, навіть формений одяг.

Номер картки дружини: 5168 7574 0365 1997 (Приват) - Мелюх Тетяна Олександрівна.
У поліцейського з Волині згорів будинок: небайдужих просять допомогти. ФОТО
У поліцейського з Волині згорів будинок: небайдужих просять допомогти. ФОТО
У поліцейського з Волині згорів будинок: небайдужих просять допомогти. ФОТО

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Теги: пожежа, Волинь, поліцейський, допомога, прохання
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