У сервісному центрі у Луцьку виявили BMW з підробленими номерами кузова
Сьогодні, 18:42
У сервісному центрі у Луцьку, що на вулиці Рівненській, фахівці виявили автомобіль BMW зі зміненим ідентифікаційним номером кузова.
Про це повідомляють на сторінці Волинського НДЕКЦ МВС.
Інформують, сьогодні, 18 лютого, під час участі у державній реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів у територіальному сервісному центрі № 0741, фахівці сектору криміналістичного дослідження транспортних засобів та реєстраційних документів, що їх супроводжують, у ході дослідження транспортного засобу BMW 523I, 1998 року виготовлення, встановили, що номер кузова вищевказаного автомобіля піддавався змінам.
Транспортний засіб разом з реєстраційними документами, що його супроводжували, передані працівникам Національної поліції України для подальшого з’ясування обставин.
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Про це повідомляють на сторінці Волинського НДЕКЦ МВС.
Інформують, сьогодні, 18 лютого, під час участі у державній реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів у територіальному сервісному центрі № 0741, фахівці сектору криміналістичного дослідження транспортних засобів та реєстраційних документів, що їх супроводжують, у ході дослідження транспортного засобу BMW 523I, 1998 року виготовлення, встановили, що номер кузова вищевказаного автомобіля піддавався змінам.
Транспортний засіб разом з реєстраційними документами, що його супроводжували, передані працівникам Національної поліції України для подальшого з’ясування обставин.
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