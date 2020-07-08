У сервісному центрі у Луцьку виявили BMW з підробленими номерами кузова

У сервісному центрі у Луцьку, що на вулиці Рівненській, фахівці виявили автомобіль BMW зі зміненим ідентифікаційним номером кузова.Про це повідомляють на сторінці Волинського НДЕКЦ МВС.Інформують, сьогодні, 18 лютого, під час участі у державній реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів у територіальному сервісному центрі № 0741, фахівці сектору криміналістичного дослідження транспортних засобів та реєстраційних документів, що їх супроводжують, у ході дослідження транспортного засобу BMW 523I, 1998 року виготовлення, встановили, що номер кузова вищевказаного автомобіля піддавався змінам.Транспортний засіб разом з реєстраційними документами, що його супроводжували, передані працівникам Національної поліції України для подальшого з’ясування обставин.