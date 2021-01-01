В Україні і на Волині зокрема – збільшення добової кількості нових хворих на COVID-19
Сьогодні, 08:58
6 531 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 19 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 418 дітей та 285 медпрацівників.
Про це йдеться на сторінці міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Фейсбуці.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 304 особи;
летальних випадків – 120;
одужало – 5 857 осіб;
здійснили тестувань за добу – 61 215 (зокрема методом ПЛР – 26 095, методом ІФА –15 567, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 553).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 293 672 особи;
одужало – 1 139 977 осіб;
летальних випадків – 24 972;
провели ПЛР-тестувань – 6 651 624.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована В Івано-Франківській (753), Вінницькій (581), м. Київ (544), Чернівецькій (458) та Львівській (422) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 544 випадки;
Вінницька область – 581 випадок;
Волинська область – 180 випадків;
Дніпропетровська область – 397 випадків;
Донецька область – 132 випадки;
Житомирська область – 260 випадків;
Закарпатська область – 397 випадків;
Запорізька область – 182 випадки;
Івано-Франківська область – 753 випадки;
Київська область – 365 випадків;
Кіровоградська область – 63 випадки;
Луганська область – 43 випадки;
Львівська область – 422 випадки;
Миколаївська область – 182 випадки;
Одеська область – 238 випадків;
Полтавська область – 133 випадки;
Рівненська область – 134 випадки;
Сумська область – 104 випадки;
Тернопільська область – 217 випадків;
Харківська область – 182 випадки;
Херсонська область – 34 випадки;
Хмельницька область – 197 випадків;
Черкаська область – 155 випадків;
Чернівецька область – 458 випадків;
Чернігівська область – 178 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це йдеться на сторінці міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Фейсбуці.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 304 особи;
летальних випадків – 120;
одужало – 5 857 осіб;
здійснили тестувань за добу – 61 215 (зокрема методом ПЛР – 26 095, методом ІФА –15 567, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 553).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 293 672 особи;
одужало – 1 139 977 осіб;
летальних випадків – 24 972;
провели ПЛР-тестувань – 6 651 624.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована В Івано-Франківській (753), Вінницькій (581), м. Київ (544), Чернівецькій (458) та Львівській (422) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 544 випадки;
Вінницька область – 581 випадок;
Волинська область – 180 випадків;
Дніпропетровська область – 397 випадків;
Донецька область – 132 випадки;
Житомирська область – 260 випадків;
Закарпатська область – 397 випадків;
Запорізька область – 182 випадки;
Івано-Франківська область – 753 випадки;
Київська область – 365 випадків;
Кіровоградська область – 63 випадки;
Луганська область – 43 випадки;
Львівська область – 422 випадки;
Миколаївська область – 182 випадки;
Одеська область – 238 випадків;
Полтавська область – 133 випадки;
Рівненська область – 134 випадки;
Сумська область – 104 випадки;
Тернопільська область – 217 випадків;
Харківська область – 182 випадки;
Херсонська область – 34 випадки;
Хмельницька область – 197 випадків;
Черкаська область – 155 випадків;
Чернівецька область – 458 випадків;
Чернігівська область – 178 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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