В Україні і на Волині зокрема – збільшення добової кількості нових хворих на COVID-19

6 531 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 19 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 418 дітей та 285 медпрацівників.Про це йдеться на сторінці міністра охорони здоров'яу Фейсбуці.Також за минулу добу:госпіталізували – 2 304 особи;летальних випадків – 120;одужало – 5 857 осіб;здійснили тестувань за добу – 61 215 (зокрема методом ПЛР – 26 095, методом ІФА –15 567, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 553).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 293 672 особи;одужало – 1 139 977 осіб;летальних випадків – 24 972;провели ПЛР-тестувань – 6 651 624.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована В Івано-Франківській (753), Вінницькій (581), м. Київ (544), Чернівецькій (458) та Львівській (422) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 544 випадки;Вінницька область – 581 випадок;Волинська область – 180 випадків;Дніпропетровська область – 397 випадків;Донецька область – 132 випадки;Житомирська область – 260 випадків;Закарпатська область – 397 випадків;Запорізька область – 182 випадки;Івано-Франківська область – 753 випадки;Київська область – 365 випадків;Кіровоградська область – 63 випадки;Луганська область – 43 випадки;Львівська область – 422 випадки;Миколаївська область – 182 випадки;Одеська область – 238 випадків;Полтавська область – 133 випадки;Рівненська область – 134 випадки;Сумська область – 104 випадки;Тернопільська область – 217 випадків;Харківська область – 182 випадки;Херсонська область – 34 випадки;Хмельницька область – 197 випадків;Черкаська область – 155 випадків;Чернівецька область – 458 випадків;Чернігівська область – 178 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.