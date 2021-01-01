Волинянин зачепив матір бортом автомобіля і ледь не зняв їй скальп. ФОТО 18+
Сьогодні, 21:15
На Волині син, керуючи вантажним автомобілем завдав травм своїй матері, яку зачепив бортом кузова.
Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинського територіального медичного об'єднання.
До медзакладу поступила 56-річна жінка зі скальпованою раною тім'яно-потиличної ділянки зліва з пошкодженням мязово-апоневротичного шолома.
За словами постраждалої, син, виїжджаючи автівкою з двору не помітив її і зачепив бортом машини.
Пацієнтці оперативно надали медичну допомогу у хірургічного відділенні Володимир-Волинського ТМО: лікар-хірург Валерій Лисичук виконав первинну хірургічну обробку, зупинку кровотечі та пластику.
Волинянці діагностовано закриту черепно-мозкову травму. На щастя, без перелому черепа.
Медики стверджують, що жінці неймовірно пощастило, адже рана досить глибока, і, якби була на кілька сантиметрів ближче до скроні наслідки були б фатальним.
Переглянути фото можна ТУТ. Зазначимо, що світлини не варто дивитися дітям та людям зі слабкою нервовою системою.
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Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинського територіального медичного об'єднання.
До медзакладу поступила 56-річна жінка зі скальпованою раною тім'яно-потиличної ділянки зліва з пошкодженням мязово-апоневротичного шолома.
За словами постраждалої, син, виїжджаючи автівкою з двору не помітив її і зачепив бортом машини.
Пацієнтці оперативно надали медичну допомогу у хірургічного відділенні Володимир-Волинського ТМО: лікар-хірург Валерій Лисичук виконав первинну хірургічну обробку, зупинку кровотечі та пластику.
Волинянці діагностовано закриту черепно-мозкову травму. На щастя, без перелому черепа.
Медики стверджують, що жінці неймовірно пощастило, адже рана досить глибока, і, якби була на кілька сантиметрів ближче до скроні наслідки були б фатальним.
Переглянути фото можна ТУТ. Зазначимо, що світлини не варто дивитися дітям та людям зі слабкою нервовою системою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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