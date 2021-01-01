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Волинянин зачепив матір бортом автомобіля і ледь не зняв їй скальп. ФОТО 18+

Волинянин зачепив матір бортом автомобіля і ледь не зняв їй скальп. ФОТО 18+
На Волині син, керуючи вантажним автомобілем завдав травм своїй матері, яку зачепив бортом кузова.

Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинського територіального медичного об'єднання.

До медзакладу поступила 56-річна жінка зі скальпованою раною тім'яно-потиличної ділянки зліва з пошкодженням мязово-апоневротичного шолома.

За словами постраждалої, син, виїжджаючи автівкою з двору не помітив її і зачепив бортом машини.

Пацієнтці оперативно надали медичну допомогу у хірургічного відділенні Володимир-Волинського ТМО: лікар-хірург Валерій Лисичук виконав первинну хірургічну обробку, зупинку кровотечі та пластику.

Волинянці діагностовано закриту черепно-мозкову травму. На щастя, без перелому черепа.

Медики стверджують, що жінці неймовірно пощастило, адже рана досить глибока, і, якби була на кілька сантиметрів ближче до скроні наслідки були б фатальним.

Переглянути фото можна ТУТ. Зазначимо, що світлини не варто дивитися дітям та людям зі слабкою нервовою системою.

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Теги: Волинь, медицина, Володимир-Волинський
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