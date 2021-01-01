Волинянин зачепив матір бортом автомобіля і ледь не зняв їй скальп. ФОТО 18+





Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинського територіального медичного об'єднання.



До медзакладу поступила 56-річна жінка зі скальпованою раною тім'яно-потиличної ділянки зліва з пошкодженням мязово-апоневротичного шолома.



За словами постраждалої, син, виїжджаючи автівкою з двору не помітив її і зачепив бортом машини.



Пацієнтці оперативно надали медичну допомогу у хірургічного відділенні Володимир-Волинського ТМО: лікар-хірург Валерій Лисичук виконав первинну хірургічну обробку, зупинку кровотечі та пластику.



Волинянці діагностовано закриту черепно-мозкову травму. На щастя, без перелому черепа.



Медики стверджують, що жінці неймовірно пощастило, адже рана досить глибока, і, якби була на кілька сантиметрів ближче до скроні наслідки були б фатальним.



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