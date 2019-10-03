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Луцькі муніципали виявили 308 порушень у водіїв, які паркувалися біля авторинку. ФОТО

Луцькі муніципали виявили 308 порушень у водіїв, які паркувалися біля авторинку. ФОТО
Інспектори департаменту муніципальної варти виявили понад 3 сотні порушень правил дорожнього руху у сфері зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на вулицях поруч з авторинком.

18 лютого 2021 року на даній локації інспектори з паркування винесли 308 повідомлень про адміністративну відповідальність, - йдеться на сторінці суніципалів у фейсбуці.



Найбільш поширенні порушення зі сторони власників транспортних засобів лишаються:

- п. 15.10 «є» ПДР( Стоянка заборонена на газонах ) -200 повідомлень; Знак 3.34 ПДР( Зупинка заборонена ) – 34 повідомлення;

- п. 15.9 «и» ПДР( Зупинка заборонена ближче 10 метрів від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду ) – 31 повідомлення;

- п. 15.9 «ґ» ПДР( Зупинка забороняється на перехрестях та ближче 10 м від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на них пішохідного переходу, за винятком зупинки для надання переваги в русі та зупинки проти бокового проїзду на Т-подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділювальна смуга ) – 21 повідомлення;

- п. 15.9 «е» ПДР( Зупинка заборонена ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає - ближче 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох боків ) – 10 повідомлень;

- п. 15.9 «г» ПДР( Зупинка заборонена на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадків надання переваги в русі ) – 9 повідомлень;

- п. 15.10 «е» ПДР( Стоянка заборонена ближче 5 м від контейнерних майданчиків та/або контейнерів для збирання побутових відходів, місце розміщення або облаштування яких відповідає вимогам законодавства ) - 1 повідомлення;

- п. 15.4 ПДР( Транспортні засоби не дозволяється ставити на проїзній частині в два і більше ряди. Велосипеди, мопеди і мотоцикли без бокового причепа дозволяється ставити на проїзній частині не більше ніж у два ряди) – 1 повідомлення;

- Знак 3.35 ПДР( Стоянка заборонена) – 1 повідомлення.

У департаменті муніципальної варти нагадали, що існує пільговий період у сплаті штрафу, а саме 50 відсотків від розміру штрафу протягом 10 банківських днів з дня набрання законної сили постановою про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), така постанова вважається виконаною.

Також муніципали зазначили, що порушення правил зупинки, стоянки – ч.1ст. 122 КУпАП карається штрафом 255 грн, а порушення правил зупинки стоянки, що створює перешкоду для інших учасників руху — ч.3 ст. 122 КУпАП — штраф 510 грн.

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Теги: департамент муніципальної варти, Луцьк, порушення
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