Волинські лікарі прооперували жінку, яка сильно травмувалась під час катання на лижах





Про це інформують на сторінці медзакладу у



За допомогою до медиків травмована жінка звернулась не одразу.



"Один необережний рух, падіння, різкий біль в ділянці лівого коліна. Провівши 5 днів вдома в надії на "саме пройде" ілюзії розвіялися.



Після проведення комп'ютерної томографії був встановлений діагноз: "Закритий внутрішньосуглобовий перелом латерального виростка лівої великогомілкової кістки зі зміщенням відламків Schatzker II". При даній патології покази до оперативного лікування є абсолютним.



З огляду на молодий вік пацієнтки керівники напрямків остеосинтезу та малоінвазивних технологій Олег Каліщук та Ігор Кравчук прийняли рішення - виконати металоостеосинтез перелому латерального виростка великогомілкової кістки не лише під Х-променевим, а й під артроскопічним контролем.



Ця методика дозволяє при репозиції орієнтуватися на кісткові та хрящеві структури суглоба з дотриманням принципів малоінвазивності", - йдеться в дописі.



В результаті вдалося відновити анатомічну цілісність суглобової поверхні та перейти до ранньої реабілітації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській обласній клінічній лікарні провели операцію жінці, яка сильно травмувала коліно під час катання на лижах.Про це інформують на сторінці медзакладу у facebook За допомогою до медиків травмована жінка звернулась не одразу."Один необережний рух, падіння, різкий біль в ділянці лівого коліна. Провівши 5 днів вдома в надії на "саме пройде" ілюзії розвіялися.Після проведення комп'ютерної томографії був встановлений діагноз: "Закритий внутрішньосуглобовий перелом латерального виростка лівої великогомілкової кістки зі зміщенням відламків Schatzker II". При даній патології покази до оперативного лікування є абсолютним.З огляду на молодий вік пацієнтки керівники напрямків остеосинтезу та малоінвазивних технологійтаприйняли рішення - виконати металоостеосинтез перелому латерального виростка великогомілкової кістки не лише під Х-променевим, а й під артроскопічним контролем.Ця методика дозволяє при репозиції орієнтуватися на кісткові та хрящеві структури суглоба з дотриманням принципів малоінвазивності", - йдеться в дописі.В результаті вдалося відновити анатомічну цілісність суглобової поверхні та перейти до ранньої реабілітації.

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