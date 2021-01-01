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Волинські лікарі прооперували жінку, яка сильно травмувалась під час катання на лижах

Волинські лікарі прооперували жінку, яка сильно травмувалась під час катання на лижах
У Волинській обласній клінічній лікарні провели операцію жінці, яка сильно травмувала коліно під час катання на лижах.

Про це інформують на сторінці медзакладу у facebook.

За допомогою до медиків травмована жінка звернулась не одразу.

"Один необережний рух, падіння, різкий біль в ділянці лівого коліна. Провівши 5 днів вдома в надії на "саме пройде" ілюзії розвіялися.

Після проведення комп'ютерної томографії був встановлений діагноз: "Закритий внутрішньосуглобовий перелом латерального виростка лівої великогомілкової кістки зі зміщенням відламків Schatzker II". При даній патології покази до оперативного лікування є абсолютним.

З огляду на молодий вік пацієнтки керівники напрямків остеосинтезу та малоінвазивних технологій Олег Каліщук та Ігор Кравчук прийняли рішення - виконати металоостеосинтез перелому латерального виростка великогомілкової кістки не лише під Х-променевим, а й під артроскопічним контролем.

Ця методика дозволяє при репозиції орієнтуватися на кісткові та хрящеві структури суглоба з дотриманням принципів малоінвазивності", - йдеться в дописі.

В результаті вдалося відновити анатомічну цілісність суглобової поверхні та перейти до ранньої реабілітації.

Волинські лікарі прооперували жінку, яка сильно травмувалась під час катання на лижах

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Теги: операція, коліно, падіння, лижі, Волинська обласна клінічна лікарня
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