Двоє волинян зробили сюрприз із льоду для своїх коханих. ФОТО





Про це повідомила завбібліотекою села Підбереззя Світлана Базюк. Пише



Авторами «крижаного серця» є Юрій Лащук і Богдан Каламітра. Шедевр вони створили для своїх коханих жінок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Підбереззя створили скульптуру у формі серця та напис «love» із льоду.Про це повідомила завбібліотекою села Підбереззя. Пише Район.Горохів Авторами «крижаного серця» є. Шедевр вони створили для своїх коханих жінок.

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