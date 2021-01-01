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Двоє волинян зробили сюрприз із льоду для своїх коханих. ФОТО

Двоє волинян зробили сюрприз із льоду для своїх коханих. ФОТО
У селі Підбереззя створили скульптуру у формі серця та напис «love» із льоду.

Про це повідомила завбібліотекою села Підбереззя Світлана Базюк. Пише Район.Горохів.

Авторами «крижаного серця» є Юрій Лащук і Богдан Каламітра. Шедевр вони створили для своїх коханих жінок.

Двоє волинян зробили сюрприз із льоду для своїх коханих. ФОТО
Двоє волинян зробили сюрприз із льоду для своїх коханих. ФОТО
Двоє волинян зробили сюрприз із льоду для своїх коханих. ФОТО

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Теги: Підбереззя, лід, скульптура, кохання
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