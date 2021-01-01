Двоє волинян зробили сюрприз із льоду для своїх коханих. ФОТО
Сьогодні, 05:37
У селі Підбереззя створили скульптуру у формі серця та напис «love» із льоду.
Про це повідомила завбібліотекою села Підбереззя Світлана Базюк. Пише Район.Горохів.
Авторами «крижаного серця» є Юрій Лащук і Богдан Каламітра. Шедевр вони створили для своїх коханих жінок.
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Про це повідомила завбібліотекою села Підбереззя Світлана Базюк. Пише Район.Горохів.
Авторами «крижаного серця» є Юрій Лащук і Богдан Каламітра. Шедевр вони створили для своїх коханих жінок.
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