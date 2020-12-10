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На Волині у вантажному потязі прикордонники знайшли партію контрабандних сигарет. ФОТО

На Волині у вантажному потязі прикордонники знайшли партію контрабандних сигарет. ФОТО
Прикордонники Луцького загону в залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський» у вантажному потязі виявили приховані тютюнові вироби.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон на своїй сторінці у фейсбуці.

До слова, інформацію щодо можливого незаконного перевезення контрабандного курива прикордонники отримали від оперативних співробітників.

Оглядаючи вантажний потяг, прикордонники в одному з напіввагонів знайшли понад 6 тисяч пачок цигарок різних марок. Тютюнові вироби були приховані серед листового металу.

Окрім краму, прикордонники виявили у вагоні GPS-трекер, який уже став, так званою, «візитівкою» контрабандистів та служить для швидкого виявлення товару.

Співробітники Держприкордонслужби встановлюють осіб, причетних до оборудки.
На Волині у вантажному потязі прикордонники знайшли партію контрабандних сигарет. ФОТО
На Волині у вантажному потязі прикордонники знайшли партію контрабандних сигарет. ФОТО
На Волині у вантажному потязі прикордонники знайшли партію контрабандних сигарет. ФОТО

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Теги: контрабанда, сигарети, потяг
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