У Польщі викрили подружжя, яке продавало українцям фіктивні документи на працевлаштування





Як повідомляє



Під час проведення слідства зібрали матеріали, що підтверджують, що з листопада 2016 року по грудень 2017 року подружжя, яке керувало агентством з працевлаштування, зареєструвало понад 1 180 фіктивних “освядчень” про намір дати роботу іноземцям. Потім ці документи продавали українцям та іншим іноземцям, щоб вони могли отримати візи до Польщі.



У фіктивних “освядченнях” було вказано понад 70 різних адрес у Польщі, де мали працювати трудові мігранти. Це були як вигадані адреси, так і дані існуючих юридичних осіб, які однак не потребували великої кількості працівників з-за кордону.



Під час обшуку в затриманого подружжя виявили копії документів, що посвідчують особу іноземців, а також гроші, які вилучили для сплати штрафу. За організацію незаконного перетину державного кордону обом затриманим загрожує до 8 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі затримали подружню пару з Люблінського воєводства, яка організовувала нелегальний бізнес.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на strazgraniczna.pl, затримані організовували нелегальний перетин кордону переважно для громадян України, а також Грузії та Білорусі.Під час проведення слідства зібрали матеріали, що підтверджують, що з листопада 2016 року по грудень 2017 року подружжя, яке керувало агентством з працевлаштування, зареєструвало понад 1 180 фіктивних “освядчень” про намір дати роботу іноземцям. Потім ці документи продавали українцям та іншим іноземцям, щоб вони могли отримати візи до Польщі.У фіктивних “освядченнях” було вказано понад 70 різних адрес у Польщі, де мали працювати трудові мігранти. Це були як вигадані адреси, так і дані існуючих юридичних осіб, які однак не потребували великої кількості працівників з-за кордону.Під час обшуку в затриманого подружжя виявили копії документів, що посвідчують особу іноземців, а також гроші, які вилучили для сплати штрафу. За організацію незаконного перетину державного кордону обом затриманим загрожує до 8 років позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію