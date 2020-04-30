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У Польщі викрили подружжя, яке продавало українцям фіктивні документи на працевлаштування

У Польщі викрили подружжя, яке продавало українцям фіктивні документи на працевлаштування
У Польщі затримали подружню пару з Люблінського воєводства, яка організовувала нелегальний бізнес.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на strazgraniczna.pl, затримані організовували нелегальний перетин кордону переважно для громадян України, а також Грузії та Білорусі.

Під час проведення слідства зібрали матеріали, що підтверджують, що з листопада 2016 року по грудень 2017 року подружжя, яке керувало агентством з працевлаштування, зареєструвало понад 1 180 фіктивних “освядчень” про намір дати роботу іноземцям. Потім ці документи продавали українцям та іншим іноземцям, щоб вони могли отримати візи до Польщі.

У фіктивних “освядченнях” було вказано понад 70 різних адрес у Польщі, де мали працювати трудові мігранти. Це були як вигадані адреси, так і дані існуючих юридичних осіб, які однак не потребували великої кількості працівників з-за кордону.

Під час обшуку в затриманого подружжя виявили копії документів, що посвідчують особу іноземців, а також гроші, які вилучили для сплати штрафу. За організацію незаконного перетину державного кордону обом затриманим загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Теги: Польща, українці, заробітчани
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