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Луцька ветлікарка пояснила, чому взимку потрібно взувати домашніх улюбленців. ВІДЕО

Луцька ветлікарка пояснила, чому взимку потрібно взувати домашніх улюбленців. ВІДЕО
Взимку своєму улюбленцю слід купити черевички, інакше йому грозять дерматити, запальні процеси, які потребують довготривалого лікування.

Про це 12 каналу розповіла луцька ветлікарка Яна Коханюк.

Усі ці прикрощі може спричинити звичайна сіль. Узимку її чимало на міських вулицях. Вона не тільки топить сніг, а й роз’їдає хвостатим лапи.

“Різні креми, мазі застосовуються для того, щоб попередити подібні проблеми. Тобто їх потрібно застосовувати вигулом тварин. Після вигулу – мити лапки і обробляти так само додатковими препаратами”, – пояснює лікарка, як правильно доглядати за твариною взимку.

Або можна купити їй черевички. Важливо: взуття має бути таким, щоб лапки улюбленця не промокали.



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Теги: ветлікарка, взуття для тваринок
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