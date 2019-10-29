В Україні змінили правила перевезень дітей в автомобілях
Сьогодні, 17:28
Кабінет Міністрів оновив правила дорожнього руху щодо перевезення дітей в автомобілях. Зокрема, уряд запровадив обов'язкову наявність утримуючих систем, якщо зріст дитини не перевищує 1,45 метра.
Порівняльну таблицю з переліком усіх нововведень оприлюднив нардеп Гончаренко, - пише 24 канал.
Які нововведення запровадив уряд
Раніше перевозити дітей в автокріслі слід було до 12 років. Тепер вікову межу зняли, натомість встановили обмеження у рості. Так, усіх дітей ростом до 145 сантиметрів слід перевозити в утримуючих системах.
Це правило також стосується автомобілів екстрених служб, зокрема швидкої допомоги, поліції, ДСНС тощо.
Дитячі утримуючі системи можна встановлювати на передніх сидіннях лише у разі, якщо дитині є менше ніж 3 роки. Додамо, що тоді утримувачі слід облаштовувати проти напрямку руху та обов'язково відключати фронтальну подушку.
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Порівняльну таблицю з переліком усіх нововведень оприлюднив нардеп Гончаренко, - пише 24 канал.
Які нововведення запровадив уряд
Раніше перевозити дітей в автокріслі слід було до 12 років. Тепер вікову межу зняли, натомість встановили обмеження у рості. Так, усіх дітей ростом до 145 сантиметрів слід перевозити в утримуючих системах.
Це правило також стосується автомобілів екстрених служб, зокрема швидкої допомоги, поліції, ДСНС тощо.
Дитячі утримуючі системи можна встановлювати на передніх сидіннях лише у разі, якщо дитині є менше ніж 3 роки. Додамо, що тоді утримувачі слід облаштовувати проти напрямку руху та обов'язково відключати фронтальну подушку.
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