Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 25 лютого





Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.



Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень 9-14º тепла.



У Луцьку завтра, 25 лютого, також очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1º морозу до 1º тепла, вдень 11-13º тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 25 лютого, прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Ожеледиця.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень 9-14º тепла.У Луцьку завтра, 25 лютого, також очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1º морозу до 1º тепла, вдень 11-13º тепла.

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