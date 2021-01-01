Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 25 лютого
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 25 лютого, прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Ожеледиця.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень 9-14º тепла.
У Луцьку завтра, 25 лютого, також очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1º морозу до 1º тепла, вдень 11-13º тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень 9-14º тепла.
У Луцьку завтра, 25 лютого, також очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1º морозу до 1º тепла, вдень 11-13º тепла.
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