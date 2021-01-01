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Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 27 лютого

Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 27 лютого
У Волинській області завтра, 26 лютого, синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Невеликий дощ та мокрий сніг. Місцями ожеледиця.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 0-5⁰ тепла, вдень 3-8⁰ тепла.

У Луцьку завтра, у суботу, також - хмарна з проясненнями погода. Невеликий дощ та мокрий сніг. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2⁰ тепла, вдень 6-8⁰ тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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