4 смерті та 182 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:25
За минулу добу на Волині зареєстровано 182 випадки захворювання на COVID-19.
Про це йдеться на сайті Волинського лабораторного центру.
Розподіл випадків:
місто Луцьк – 60,
Луцький район – 19,
Горохівський район – 2,
Ківерцівський район – 38,
Рожищенський район – 2,
місто Нововолинськ – 16,
Володимир-Волинський район – 12,
Іваничівський район – 5,
Локачинський район – 1,
Ковельський район – 9,
Любомльський район – 1,
Ратнівський район – 3,
Камінь-Каширський район – 5,
Любешівський район – 4,
Маневицький район — 5.
Усього станом на 27 лютого в області зареєстровали 39 901 випадок.
Одужали – 36 727 осіб (за останню добу – 88).
Летальні випадки – 640 (за останню добу – 4: Луцький район – 2, Іваничівський район – 1, Любешівський район — 1).
Методом ПЛР всього обстежили 159 925 осіб, за минулу добу обстежили — 1010 осіб.
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Про це йдеться на сайті Волинського лабораторного центру.
Розподіл випадків:
місто Луцьк – 60,
Луцький район – 19,
Горохівський район – 2,
Ківерцівський район – 38,
Рожищенський район – 2,
місто Нововолинськ – 16,
Володимир-Волинський район – 12,
Іваничівський район – 5,
Локачинський район – 1,
Ковельський район – 9,
Любомльський район – 1,
Ратнівський район – 3,
Камінь-Каширський район – 5,
Любешівський район – 4,
Маневицький район — 5.
Усього станом на 27 лютого в області зареєстровали 39 901 випадок.
Одужали – 36 727 осіб (за останню добу – 88).
Летальні випадки – 640 (за останню добу – 4: Луцький район – 2, Іваничівський район – 1, Любешівський район — 1).
Методом ПЛР всього обстежили 159 925 осіб, за минулу добу обстежили — 1010 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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