4 смерті та 182 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу





Про це йдеться на сайті Волинського лабораторного центру.



Розподіл випадків:



місто Луцьк – 60,

Луцький район – 19,

Горохівський район – 2,

Ківерцівський район – 38,

Рожищенський район – 2,

місто Нововолинськ – 16,

Володимир-Волинський район – 12,

Іваничівський район – 5,

Локачинський район – 1,

Ковельський район – 9,

Любомльський район – 1,

Ратнівський район – 3,

Камінь-Каширський район – 5,

Любешівський район – 4,

Маневицький район — 5.



Усього станом на 27 лютого в області зареєстровали 39 901 випадок.



Одужали – 36 727 осіб (за останню добу – 88).



Летальні випадки – 640 (за останню добу – 4: Луцький район – 2, Іваничівський район – 1, Любешівський район — 1).



Методом ПЛР всього обстежили 159 925 осіб, за минулу добу обстежили — 1010 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстровано 182 випадки захворювання на COVID-19.Про це йдеться на сайті Волинського лабораторного центру.Розподіл випадків:місто Луцьк – 60,Луцький район – 19,Горохівський район – 2,Ківерцівський район – 38,Рожищенський район – 2,місто Нововолинськ – 16,Володимир-Волинський район – 12,Іваничівський район – 5,Локачинський район – 1,Ковельський район – 9,Любомльський район – 1,Ратнівський район – 3,Камінь-Каширський район – 5,Любешівський район – 4,Маневицький район — 5.Усього станом на 27 лютого в області зареєстровали 39 901 випадок.Одужали – 36 727 осіб (за останню добу – 88).Летальні випадки – 640 (за останню добу – 4: Луцький район – 2, Іваничівський район – 1, Любешівський район — 1).Методом ПЛР всього обстежили 159 925 осіб, за минулу добу обстежили — 1010 осіб.

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