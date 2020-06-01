вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

4 смерті та 182 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

4 смерті та 182 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстровано 182 випадки захворювання на COVID-19.

Про це йдеться на сайті Волинського лабораторного центру.

Розподіл випадків:

місто Луцьк – 60,
Луцький район – 19,
Горохівський район – 2,
Ківерцівський район – 38,
Рожищенський район – 2,
місто Нововолинськ – 16,
Володимир-Волинський район – 12,
Іваничівський район – 5,
Локачинський район – 1,
Ковельський район – 9,
Любомльський район – 1,
Ратнівський район – 3,
Камінь-Каширський район – 5,
Любешівський район – 4,
Маневицький район — 5.

Усього станом на 27 лютого в області зареєстровали 39 901 випадок.

Одужали – 36 727 осіб (за останню добу – 88).

Летальні випадки – 640 (за останню добу – 4: Луцький район – 2, Іваничівський район – 1, Любешівський район — 1).

Методом ПЛР всього обстежили 159 925 осіб, за минулу добу обстежили — 1010 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, коронавірус, COVID-19, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розшукують 16-річного юнака з міста Суми, який пішов з дому і може перебувати у Луцьку
Сьогодні, 10:45
4 смерті та 182 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:25
РНБО ухвалила найсуворіші санкції проти 10 експосадовців, які зрадили Україну
Сьогодні, 09:51
Скільки хворих на коронавірус за минулу добу виявили в Україні та на Волині
Сьогодні, 09:10
На Волині розшукують пенсіонерку, щоб взяти під варту
Сьогодні, 08:26
Схожі новини
За минулу добу на Волині виявили 45 нових випадків захворювання на COVID-19 За минулу добу на Волині виявили 45 нових випадків захворювання на COVID-19
15 лютий, 11:20
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 1 червня Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 1 червня
01 червень, 2020, 10:21
Скільки хворих на коронавірус за минулу добу виявили в Україні та на Волині Скільки хворих на коронавірус за минулу добу виявили в Україні та на Волині
Сьогодні, 09:10
Як діяти волинянам, які хочуть вакцинуватися від коронавірусу Як діяти волинянам, які хочуть вакцинуватися від коронавірусу
25 лютий, 16:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розшукують 16-річного юнака з міста Суми, який пішов з дому і може перебувати у Луцьку
Сьогодні, 10:45
 0
4 смерті та 182 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:25
 0
РНБО ухвалила найсуворіші санкції проти 10 експосадовців, які зрадили Україну
Сьогодні, 09:51
 0
Скільки хворих на коронавірус за минулу добу виявили в Україні та на Волині
Сьогодні, 09:10
 0
На Волині розшукують пенсіонерку, щоб взяти під варту
Сьогодні, 08:26
 0
Медіа
відео
1/8