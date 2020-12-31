У волинській обласній лікарні одночасно провели 3 операції на коліні. ВІДЕО
Сьогодні, 12:37
Хірурги Волинської обласної клінічної лікарні одночасно здійснили три операції на коліні. Пацієнтка Валентина Гордійчук отримала травму коліна після невдалого падіння з гори на лижах.
Про це йдеться у сюжеті журналіста Андрія Гнатюка.
З’їжджаючи з гори, жінка не впоралася з лижами і впала. Згадує, спочатку болю не відчувала, та з часом він посилився. Попри це пані Валентина сама прийшла до лікаря на консультацію.
Хірург Микола Наїдко поставив діагноз жінці відразу - розірвані зв'язки. Але те, що пані Валентина ходила, вселяло їй недовіру, що травма настільки серйозна.
Переконалася жінка в серйозності травми після знімка МРТ. Ще більше вразило пацієнтку, коли вона почула, що потрібно аж 3 операції.
Детальніше - у відео.
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Про це йдеться у сюжеті журналіста Андрія Гнатюка.
З’їжджаючи з гори, жінка не впоралася з лижами і впала. Згадує, спочатку болю не відчувала, та з часом він посилився. Попри це пані Валентина сама прийшла до лікаря на консультацію.
Хірург Микола Наїдко поставив діагноз жінці відразу - розірвані зв'язки. Але те, що пані Валентина ходила, вселяло їй недовіру, що травма настільки серйозна.
Переконалася жінка в серйозності травми після знімка МРТ. Ще більше вразило пацієнтку, коли вона почула, що потрібно аж 3 операції.
Детальніше - у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Дуже хороший лікар!!!
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