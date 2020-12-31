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У волинській обласній лікарні одночасно провели 3 операції на коліні. ВІДЕО

У волинській обласній лікарні одночасно провели 3 операції на коліні. ВІДЕО
Хірурги Волинської обласної клінічної лікарні одночасно здійснили три операції на коліні. Пацієнтка Валентина Гордійчук отримала травму коліна після невдалого падіння з гори на лижах.

Про це йдеться у сюжеті журналіста Андрія Гнатюка.

З’їжджаючи з гори, жінка не впоралася з лижами і впала. Згадує, спочатку болю не відчувала, та з часом він посилився. Попри це пані Валентина сама прийшла до лікаря на консультацію.

Хірург Микола Наїдко поставив діагноз жінці відразу - розірвані зв'язки. Але те, що пані Валентина ходила, вселяло їй недовіру, що травма настільки серйозна.

Переконалася жінка в серйозності травми після знімка МРТ. Ще більше вразило пацієнтку, коли вона почула, що потрібно аж 3 операції.

Детальніше - у відео.


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Теги: обласна лікарня, операції, Луцьк
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Коментарі 1
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Дуже хороший лікар!!!
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