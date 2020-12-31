У волинській обласній лікарні одночасно провели 3 операції на коліні. ВІДЕО

Хірурги Волинської обласної клінічної лікарні одночасно здійснили три операції на коліні. Пацієнткаотримала травму коліна після невдалого падіння з гори на лижах.Про це йдеться у сюжеті журналістаЗ’їжджаючи з гори, жінка не впоралася з лижами і впала. Згадує, спочатку болю не відчувала, та з часом він посилився. Попри це пані Валентина сама прийшла до лікаря на консультацію.Хірургпоставив діагноз жінці відразу - розірвані зв'язки. Але те, що пані Валентина ходила, вселяло їй недовіру, що травма настільки серйозна.Переконалася жінка в серйозності травми після знімка МРТ. Ще більше вразило пацієнтку, коли вона почула, що потрібно аж 3 операції.Детальніше - у відео.