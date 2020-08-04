Коронавірус в Україні: вже три області опинилися у «червоній» зоні карантину





Про це повідомили у



До "червоної" зони епідемічної небезпеки за рівнем поширення коронавірусу станом на 1 березня слідом за Чернівецькою та Івано-Франківською областями потрапила Житомирська область.



Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Рівненська та Тернопільська області – у "помаранчевій" зоні.



Інші області, в тому числі і Волинь, залишаються в "жовтій зоні".



Нагадаємо, що Кабмін повернув Україну до моделі поділу на зони карантину: "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону", а також подовжив адаптивний карантин. Якщо у якійсь із зон погіршиться епідеміологічна ситуація, то місцева влада повинна вжити необхідних заходів з метою недопущення погіршення захворюваності. Зокрема, якщо один із показників "жовтої" зони, буде перевищений, то регіон перейде до "помаранчевого" рівня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів щодо ситуації з коронавірусом. Так, в Україні 3 області є "червоними", дев'ять - "помаранчевими", решта 13 регіонів - "жовті".Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я До "червоної" зони епідемічної небезпеки за рівнем поширення коронавірусу станом на 1 березня слідом за Чернівецькою та Івано-Франківською областями потрапила Житомирська область.Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Рівненська та Тернопільська області – у "помаранчевій" зоні.Інші області, в тому числі і Волинь, залишаються в "жовтій зоні".Нагадаємо, що Кабмін повернув Україну до моделі поділу на зони карантину: "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону", а також подовжив адаптивний карантин. Якщо у якійсь із зон погіршиться епідеміологічна ситуація, то місцева влада повинна вжити необхідних заходів з метою недопущення погіршення захворюваності. Зокрема, якщо один із показників "жовтої" зони, буде перевищений, то регіон перейде до "помаранчевого" рівня.

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