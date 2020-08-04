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Коронавірус в Україні: вже три області опинилися у «червоній» зоні карантину

Коронавірус в Україні: вже три області опинилися у «червоній» зоні карантину
Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів щодо ситуації з коронавірусом. Так, в Україні 3 області є "червоними", дев'ять - "помаранчевими", решта 13 регіонів - "жовті".

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

До "червоної" зони епідемічної небезпеки за рівнем поширення коронавірусу станом на 1 березня слідом за Чернівецькою та Івано-Франківською областями потрапила Житомирська область.

Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Рівненська та Тернопільська області – у "помаранчевій" зоні.

Інші області, в тому числі і Волинь, залишаються в "жовтій зоні".

Нагадаємо, що Кабмін повернув Україну до моделі поділу на зони карантину: "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону", а також подовжив адаптивний карантин. Якщо у якійсь із зон погіршиться епідеміологічна ситуація, то місцева влада повинна вжити необхідних заходів з метою недопущення погіршення захворюваності. Зокрема, якщо один із показників "жовтої" зони, буде перевищений, то регіон перейде до "помаранчевого" рівня. 


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Теги: карантин, зони, області
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