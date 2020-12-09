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Дівчинка з Волині – перша дитина в Україні, яку прооперував робот-хірург. ФОТО

Дівчинка з Волині – перша дитина в Україні, яку прооперував робот-хірург. ФОТО
У Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги вперше в Україні прооперували 13-річну дівчинку з допомогою медичного робота Da Vinci. Пацієнтка - з Волинської області. Операція пройшла успішно.

У дівчинки є шанс назавжди забути про біль і проблеми, які їй дошкуляли тривалий час, повідомив директор Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук, передає "Zaxid.net".

Пацієнткою була 13-річна дівчинка із Волинської області, яка мала вроджену ваду кишківника. Її тричі намагалися усунути під час операцій, але складні хірургічні втручання тільки погіршили стан. У дитини розвинулася рецидивуюча кишкова спайкова непрохідність. Вона страждала від болю, що супроводжувався блювотою.

«Численні госпіталізації та медикаментозне лікування лише тимчасово полегшували стан. Без ще однієї операції дівчинка не просто страждала б, був ризик виникнення гострої кишкової непрохідності і навіть некрозу, а це уже питання життя. Однак усунення спайок відкритим способом, яких уже було три, у подальшому загрожувало виникненням нових, що саме собою не було виходом», – повідомив Олег Самчук.

У цивілізованих країнах світу такі патології усуваються за допомогою робота Da Vinci. Саме малоінвазивні хірургічні технології мінімізують розвиток спайкового процесу у майбутньому. Тож батьки, дізнавшись про те, що у львівській лікарні є робот Da Vinci, звернулися по допомогу до львівських лікарів.

Дівчинка з Волині – перша дитина в Україні, яку прооперував робот-хірург. ФОТО
Дівчинка з Волині – перша дитина в Україні, яку прооперував робот-хірург. ФОТО
Дівчинка з Волині – перша дитина в Україні, яку прооперував робот-хірург. ФОТО
Дівчинка з Волині – перша дитина в Україні, яку прооперував робот-хірург. ФОТО
Дівчинка з Волині – перша дитина в Україні, яку прооперував робот-хірург. ФОТО
Дівчинка з Волині – перша дитина в Україні, яку прооперував робот-хірург. ФОТО
Дівчинка з Волині – перша дитина в Україні, яку прооперував робот-хірург. ФОТО


Фото - з фейсбук-сторінки медичного закладу.

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Теги: операція, волинянка, робот, львівська лікарня, варте уваги
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