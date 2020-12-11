У селищі на Волині відкрили відремонтовану амбулаторію





Про це повідомляє КНП "Нововолинський Центр первинної медико-санітарної допомоги".



В амбулатрії здійснювати прийом будуть лікар-терапевт, сімейний лікар, лікар-педіатр.



Будуть працювати: процедурний кабінет, пункт щеплення для дітей та пункт щеплення для дорослих, три кабінети фізіотерапевтичного лікування, денний стаціонар (кімнати для денного перебування), ігрова кімната для дітей та реабілітаційний зал, зал, оснащений реабілітацйним комплексом РК-1, Motomed-тренажерами для активної та пасивної реабілітації, велотренажерами, шведськими стінками, профілактором Євмінова, степерами, орбітреком, тренажером Total trainer.



Все обладнання надала Церква Святої Трійці, зал відкрили за сприяння ГО "Світ для дітей".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 1 березня, після тривалого капітального ремонту відновлює свою роботу амбулаторія загальної практики сімейної медицини смт. Благодатне.Про це повідомляє КНП "Нововолинський Центр первинної медико-санітарної допомоги".В амбулатрії здійснювати прийом будуть лікар-терапевт, сімейний лікар, лікар-педіатр.Будуть працювати: процедурний кабінет, пункт щеплення для дітей та пункт щеплення для дорослих, три кабінети фізіотерапевтичного лікування, денний стаціонар (кімнати для денного перебування), ігрова кімната для дітей та реабілітаційний зал, зал, оснащений реабілітацйним комплексом РК-1, Motomed-тренажерами для активної та пасивної реабілітації, велотренажерами, шведськими стінками, профілактором Євмінова, степерами, орбітреком, тренажером Total trainer.Все обладнання надала Церква Святої Трійці, зал відкрили за сприяння ГО "Світ для дітей".

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