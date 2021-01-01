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Ковельські патрульні біля під'їзду будинку затримали чоловіка з наркотиками

Ковельські патрульні біля під'їзду будинку затримали чоловіка з наркотиками
Патрульні роти тактико-оперативного реагування у Ковелі затримали чоловіка з наркотичними речовинами.

Днями поліцейські роти тактико-оперативного реагування здійснювали патрулювання у місті Ковелі з метою забезпечення охорони громадського порядку, інформує пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Так, у ніч на 27 лютого під час патрулювання вулиці Незалежності ТОРівці виявили чоловіка, який, побачивши охоронців порядку, намагався уникнути зустрічі з ними та почав тікати у під’їзд будинку.

Патрульні наздогнали чоловіка та відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію", здійснили щодо нього превентивний захід - поверхневу перевірку. Під час якої у 40-річного чоловіка виявили речовини білого кольору, ззовні схожі на наркотичні.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу та забезпечили охорону місця події.

Наразі слідчими Ковельського районного управління поліції відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.

Ковельські патрульні біля під'їзду будинку затримали чоловіка з наркотиками

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Теги: наркотики, патрульна поліція, затримання
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