Ковельські патрульні біля під'їзду будинку затримали чоловіка з наркотиками





Днями поліцейські роти тактико-оперативного реагування здійснювали патрулювання у місті Ковелі з метою забезпечення охорони громадського порядку,



Так, у ніч на 27 лютого під час патрулювання вулиці Незалежності ТОРівці виявили чоловіка, який, побачивши охоронців порядку, намагався уникнути зустрічі з ними та почав тікати у під’їзд будинку.



Патрульні наздогнали чоловіка та відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію", здійснили щодо нього превентивний захід - поверхневу перевірку. Під час якої у 40-річного чоловіка виявили речовини білого кольору, ззовні схожі на наркотичні.



Патрульні викликали слідчо-оперативну групу та забезпечили охорону місця події.



Наразі слідчими Ковельського районного управління поліції відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.





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