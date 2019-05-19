Коли на авторинку у Луцьку штрафують патрульні, а коли – муніципали. ВІДЕО





Про це йдеться у



У дні роботи автобазару – в четвер та неділю – водіїв, що порушують правила паркування на вулицях Єршова, Карбишева та Індустріальна, штрафують.



Про роботу поліцейських на авторинку розповів їхній очільник Андрій Крутень. Він зазначив, що функції патрульних та інспекторів паркування дещо відрізняються. А тому, ефективніше працювати спільно.



Про це – дивіться у відео:







Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минув вже місяць відтоді, як працівники муніципальної варти спільно з патрульною поліцією взялися наводити лад на луцькому авторинку. Про це йдеться у сюжеті ІА "Конкурент" У дні роботи автобазару – в четвер та неділю – водіїв, що порушують правила паркування на вулицях Єршова, Карбишева та Індустріальна, штрафують.Про роботу поліцейських на авторинку розповів їхній очільникВін зазначив, що функції патрульних та інспекторів паркування дещо відрізняються. А тому, ефективніше працювати спільно.Про це – дивіться у відео:

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