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Коли на авторинку у Луцьку штрафують патрульні, а коли – муніципали. ВІДЕО

Коли на авторинку у Луцьку штрафують патрульні, а коли – муніципали. ВІДЕО
Минув вже місяць відтоді, як працівники муніципальної варти спільно з патрульною поліцією взялися наводити лад на луцькому авторинку.

Про це йдеться у сюжеті ІА "Конкурент".

У дні роботи автобазару – в четвер та неділю – водіїв, що порушують правила паркування на вулицях Єршова, Карбишева та Індустріальна, штрафують.

Про роботу поліцейських на авторинку розповів їхній очільник Андрій Крутень. Він зазначив, що функції патрульних та інспекторів паркування дещо відрізняються. А тому, ефективніше працювати спільно.

Про це – дивіться у відео:



Фото - ілюстративне

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Теги: авторинок, порушення, паркування, Луцьк
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