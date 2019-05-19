Коли на авторинку у Луцьку штрафують патрульні, а коли – муніципали. ВІДЕО
Сьогодні, 17:17
Минув вже місяць відтоді, як працівники муніципальної варти спільно з патрульною поліцією взялися наводити лад на луцькому авторинку.
Про це йдеться у сюжеті ІА "Конкурент".
У дні роботи автобазару – в четвер та неділю – водіїв, що порушують правила паркування на вулицях Єршова, Карбишева та Індустріальна, штрафують.
Про роботу поліцейських на авторинку розповів їхній очільник Андрій Крутень. Він зазначив, що функції патрульних та інспекторів паркування дещо відрізняються. А тому, ефективніше працювати спільно.
Про це – дивіться у відео:
Фото - ілюстративне
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Про це йдеться у сюжеті ІА "Конкурент".
У дні роботи автобазару – в четвер та неділю – водіїв, що порушують правила паркування на вулицях Єршова, Карбишева та Індустріальна, штрафують.
Про роботу поліцейських на авторинку розповів їхній очільник Андрій Крутень. Він зазначив, що функції патрульних та інспекторів паркування дещо відрізняються. А тому, ефективніше працювати спільно.
Про це – дивіться у відео:
Фото - ілюстративне
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