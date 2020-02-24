Верховний Суд України поставив крапку у справі про вбивство Каті Литкіної
Сьогодні, 12:14
Верховний Суд України сьогодні, 2-го березня, розглянув апеляційну скаргу у справі про вбивство 16-річної Катерини Литкіної. У підсумку рішення Рівненського апеляційного суду залишилося без змін, тобто засуджені Максим Терлецький та Назар Статочнюк продовжать сидіти у тюрмі. Рішення остаточне і не підлягає оскарженню.
Про це на своїй сторінці у фейсбук пише журналістка Олена Маюк.
"Маю надію, що цей кошмар закінчиться для мене і моєї сім'ї...", - сказав на початку судового засідання батько вбитої 16-річної дівчини Сергій Литкін.
"Експерти доводять, що після першого удару Катя вже могла померти і тому не могла кричати про допомогу, як стверджує свідок. Всього було 8 (!!!) ударів...", - стверджував адвокат одного із засуджених Віктор Шостак.
Відтак, Верховний Суд України відмовив вбивцям Катерини Литкіної у апеляційній скарзі. Усі касаційні скарги сторони захисту залишились без задоволення. Рішення остаточне і не підлягає оскарженню.
Нагадаємо, 16-річну дівчину позбавили життя в ніч з 1-го на 2-е серпня 2016 року: вбивці нанесли їй не менше восьми ударів битою.
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Слідство і судовий розгляд справи тривали вже 5 рік. 28-го березня 2018 року Ковельський міськрайонний суд виніс вирок Максиму Терлецькому та Назару Статочнюку в справі вбивства Литкіної. Статочнюка засудили до 14 років 6 місяців позбавлення волі, Терлецького – 13 років 6 місяців. Обом врахують строк перебування під вартою два дні за один.
Однак їх адвокати подали апеляційні скарги, які Рівненський міський суд не задовольнив. Тож вони звернулись у Верховний Суд України.
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Про це на своїй сторінці у фейсбук пише журналістка Олена Маюк.
"Маю надію, що цей кошмар закінчиться для мене і моєї сім'ї...", - сказав на початку судового засідання батько вбитої 16-річної дівчини Сергій Литкін.
"Експерти доводять, що після першого удару Катя вже могла померти і тому не могла кричати про допомогу, як стверджує свідок. Всього було 8 (!!!) ударів...", - стверджував адвокат одного із засуджених Віктор Шостак.
Відтак, Верховний Суд України відмовив вбивцям Катерини Литкіної у апеляційній скарзі. Усі касаційні скарги сторони захисту залишились без задоволення. Рішення остаточне і не підлягає оскарженню.
Нагадаємо, 16-річну дівчину позбавили життя в ніч з 1-го на 2-е серпня 2016 року: вбивці нанесли їй не менше восьми ударів битою.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Тіло дівчини викинули під дерево: у суді озвучили моторошні деталі вбивства Катерини Литкіної
Слідство і судовий розгляд справи тривали вже 5 рік. 28-го березня 2018 року Ковельський міськрайонний суд виніс вирок Максиму Терлецькому та Назару Статочнюку в справі вбивства Литкіної. Статочнюка засудили до 14 років 6 місяців позбавлення волі, Терлецького – 13 років 6 місяців. Обом врахують строк перебування під вартою два дні за один.
Однак їх адвокати подали апеляційні скарги, які Рівненський міський суд не задовольнив. Тож вони звернулись у Верховний Суд України.
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