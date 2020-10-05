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«Ягодин» хочуть розширити завдяки землям лісгоспу

«Ягодин» хочуть розширити завдяки землям лісгоспу
Пункт пропуску для автосполучення «Ягодин» хочуть розширити, використавши для цього особливо цінні землі, що перебувають у постійному користування Прибузького лісгоспу.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова обласної ради Григорій Недопад.

За словами Недопада, міжнародний пункт пропуску для автосполучення «Ягодин» давно потребує розширення території. Адже багатогодинні черги на кордоні виснажують і сповільнюють процес перетину, а зважаючи на постійне поглиблення міжнародних зв’язків із Польщею, питання стає все більш актуальним.

Аби вирішити проблему, голова облради підготував подання до Верховної ради України, яке дозволить розширити територію міжнародного пункту пропуску «Ягодин» більш ніж на 9 га шляхом її вилучення з постійного користування державного підприємства «Прибузьке лісове господарство».

«Сподіваюсь на розуміння та підтримку з боку ВРУ, адже дозвіл на припинення права постійного користування земельною ділянкою особливо цінних земель площею 9,2 га забезпечить вкрай необхідне розширення міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин». Це допоможе пожвавити рух і значно спростить життя волинянам, які здійснюють поїздки за кордон. Та й в цілому активізація і підвищення якості роботи міжнародного пункту пропуску необхідні для усієї області», - зазначив Григорій Недопад.

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Теги: Ягодин, пункт пропуску, розширення
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Коментарі 1
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Правильно буде "...за рахунок земель лісгоспу.". А коли вже буде погоджено, тоді можна написати: "Митниця розширена завдяки землям лісгоспу". Вчіть матчасть.
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